'Mayoría no tolerará golpe de Estado', afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la transformación que está encabezando cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad que no permitiría otro golpe de Estado en nuestro país.

Sin tener actividades públicas y desde su finca en Palenque, Chiapas, manifestó: "Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría que no permitiría otro golpe de Estado".

A través de Facebook y Twitter, acusó que los conservadores y sus halcones están equivocados.

Manifestó que en el pasado los conservadores pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Francisco I. Madero: "¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero, porque este hombre bueno, apóstol de la democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y lo respaldara".

Indicó que durante su administración ya no hay la más mínima oportunidad para los dictadores, pues, dijo, el país no es tierra fértil para el genocidio.

"Aquí no hay la más mínima oportunidad para los Huerta, los Franco, los Hitler o los Pinochet. El México de hoy no es tierra fértil para el genocidio ni para canallas que lo imploren", escribió.

En el mensaje, que acompañó con una fotografía de una mano agarrando lo que parece una buganvilia, el presidente sugirió leer la fábula de Esopo Las ranas pidiendo rey, que detalla cómo elegir bien a los gobernantes de cada región.

Las declaraciones del mandatario también se dan en el contexto de lo que dijo el pasado martes 22 de octubre el general en retiro y exsubsecretario Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, quien durante un desayuno con mandos e integrantes de las Fuerzas Armadas manifestó que las decisiones del presidente inquietan y eventualmente ofenden a los soldados.

El pasado jueves en su conferencia de prensa matutina, López Obrador comentó que respetaba la opinión del general.

Además, rechazó que haya fracturas al interior del Ejército y dijo que las fuerzas castrenses son leales y distintas a las de otros países, pues aquí tienen un Comandante Supremo: el presidente.

Ese mismo jueves, describió que no tenía la menor desconfianza del Ejército, "al contrario, cuento con su apoyo, con su lealtad".

El mandatario, al hablar del golpe militar para asesinar a Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, afirmó que se creó un ambiente difícil.

"Antes del golpe militar, antes de que se asesinara a Madero y a José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista se desatan contra Madero, todos, todos, todos, en general.

"De ahí viene lo de la prensa fifí, de ahí surgió una frase fuertísima, que la voy a decir porque todo esto ayuda (...) Es parte de la transformación que queremos, hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia", definió.

Recordó que Madero dijo: "'Le muerden la mano a quien les quitó el bozal'. Eso no se lo perdonaron. Por eso se ensañaron con él (...) Yo no quiero que vuelva a suceder eso. Es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México".

Partidos de oposición, expertos y legisladores criticaron el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que una mayoría de mexicanos respalda a su gobierno y no permitiría un golpe de Estado, por lo que le pidieron aclarar a quién o quiénes va dirigido.

Las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que el Titular del Ejecutivo federal ve fantasmas donde no los hay y consideraron que no hay condiciones en México para una acción de ese tipo.

El líder panista en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que López Obrador inventa fantasmas donde no los hay y acusó que el Presidente está desconectado de la realidad, que no lee, no escucha, no convoca y solamente divide a los mexicanos con descalificaciones.

“[Es] un presidente desconectado de la realidad, no lee, no escucha, no convoca, no concilia y divide a los mexicanos con descalificaciones y dogmatismos del museo de arqueología política del siglo pasado”, consideró.

Por otro lado, el líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, también criticó los dichos del mandatario y comentó que lo que quiere el Ejecutivo es asustar y distraer a la gente ante la ineptitud de su gobierno en materia económica y de seguridad.

En Twitter, Cortés manifestó que los mexicanos no quieren un golpe de Estado, pero que sí urge un golpe de timón.

El vocero del PRI en la Cámara Baja, Héctor Yunes Landa, explicó que en México no hay condiciones para un golpe de Estado y que eso sólo puede ser posible en la imaginación de quien ya se sientefracasado: “Las fuerzas militares han sabido responder a los cambios del país. Han garantizado nuestro tránsito hacia una normalidad democrática en la que latransición política ya es una regla. ¿Quién querría tomar el poder por la fuerza si tenemos la de la democracia?”.

En tanto, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, opinó que la conducta y expresiones de Andrés Manuel López Obrador ya son preocupantes, pues solamente generan encono y división, exponen la integridad de los periodistas e integrantes de las Fuerzas Armadas y violentan la libertad de expresión.