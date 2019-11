Secretaría de Educación Pública prioriza gasto en publicidad

Para 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) gastará 15 veces más dinero en publicidad oficial que en sostener Prepa en Línea: destinará 100 millones 882 mil 568 pesos en comunicación social y sólo 6.6 millones de pesos para el programa, el cual ayuda a 147 mil 180 personas a terminar sus estudios.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, el Gobierno federal propuso la cancelación de 97% de los recursos para Prepa en Línea, que en 2019 ejerció 4.4 millones de pesos.

Dicho programa atiende a 147 mil padres de familia, trabajadores o personas con discapacidad que por alguna razón no han podido terminar su preparatoria. El 49 % de las personas que utilizan este sistema es mayor de 30 años, y seis de cada 10 trabajan y/o tienen hijos.

También permite que 5 mil 699 personas con discapacidad visual, motriz o auditiva puedan continuar sus estudios de manera gratuita y en cualquier lugar en que se encuentren, a través de su computadora.

Sin embargo, los 6.6 millones de pesos que la Federación propone destinarle a este proyecto representa una cantidad 15 veces inferior a los 100 millones 882 mil pesos que la SEP destinará en promover las acciones de gobierno de instituciones.

Algunas de ellas son el Colegio de México (Colmex), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), Canal Once, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), así como las actividades del titular de la dependencia, Esteban Moctezuma.

Además, Prepa en Línea no tiene todavía recursos para pagarles sus salarios a más de 2 mil 800 tutores y facilitadores por los próximos tres meses. En entrevista, trabajadores se dijeron preocupados de que el programa desapareciera para el próximo año.

Adicional al recorte de más de 98 de cada 100 pesos de su presupuesto, el pasado 11 de octubre, la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) envió un correo electrónico a los empleados para informarles que no hay dinero para pagarles sus sueldos y que la continuidad del programa dependerá de que la Cámara de Diputados apruebe una ampliación presupuestal a lo proyectado.

"Seguimos en espera de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP] transfiera a la SEMS el dinero necesario para efectuar los pagos que restan, incluyendo el aguinaldo", señala la comunicación enviada.

Para los tutores y facilitadores de Prepa en Línea, la desaparición del programa significa la pérdida de su empleo y, en muchos casos, de su principal fuente de ingresos. También representa una preocupación por sus estudiantes, la mayoría son personas de escasos recursos que no han tenido acceso al sistema escolarizado, porque en sus comunidades no hay escuelas o porque sus horarios y recursos no les permiten asistir.

La situación ya había pasado antes: a inicios de año, los trabajadores dejaron de cobrar por siete meses y la empresa outsourcing que en ese momento los contrataba, desistió de pagar sus aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).