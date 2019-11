VIRAL: Tiene cómica reacción al recibir propuesta de matrimonio

En Eagle Pass en Texas, Estados Unidos, un joven identificado como Julio Cortez le pidió matrimonio a su amada novia, sin saber la cómica reacción que ella tendría.

En el video difundido en redes sociales aparece él incándose con un ramo de flores en las manos, mientras su pareja, Gio Vázquez posa para una fotografía.

Al voltear y verlo de rodillas con la argolla, Gio comienza a reír y a dudar de la veracidad de la situación.

"No, julio, ¿por eso nos combinamos?...por eso me planchaste la camiseta... me hubieras dicho pa' sumir la panza", decía mientras sonreía dudosa.

El adorable momento rápidamente se hizo viral y fue difundido en distintos portales de la red.