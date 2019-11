VIRAL: Se pinta el cabello con delineador de ojos y no se lo puede quitar

, compartió un tuit en el que cuenta que ella y su amiga tuvieron que recurrir a un delineador blanco de ojos para pintarse el cabello con la finalidad de completar su disfraz para las fiestas de la temporada.

"El día de mi cumpleaños nos pusimos delineador blanco de ojos en el pelo a falta de laca de Halloween. Ni a Laura

ni a mi nos quita después de lavarlo con mucho shampoo. No sé si reír o llorar", escribió en la publicación adjuntando una fotografía de su cabello.

La chica agregó que ya se ha lavado el cabello 5 veces sin resultados exitosos.

Me duele el cuero cabelludo. Me apliqué shampoo como 5 veces.



Send help.