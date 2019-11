En los medios

El día de mañana da inicio la temporada grande de la Plaza México, varias buenas noticias han surgido previas a una de las fechas más esperadas por la afición en la que sin duda, como es tradición, se registrara una muy buena entrada, el cartel en si lo merece la expresión al rejoneo de Diego Ventura y el sentimiento de Antonio Ferrera que tan buen sabor de boca dejara en la temporada pasada son uno de sus principales atractivos, a esto sume usted la presencia de Leo Valadez, una joven promesa que va mostrando hechuras y vaya marco para una alternativa, la de José María Hermosillo, joven hidrocálido con raíces en Juan Aldama, Zacatecas que ha tenido un importante número de festejos incluido el ruedo lerdense de la Alberto Balderas y ya hace algunos años como becerrista en el Coliseo Centenario, además de buenas actuaciones en la México, llega pues al día soñado con un buen bagaje, por lo que le deseamos suerte y la enhorabuena anticipada.

Y en lo personal que agradable me resulto el juego ofrecido por los novillos de San Antonio de Triana el sábado pasado en Cd. Lerdo, enrazados pero nobles, sin ser peritas en dulce que exigieron a los soñadores de gloria, el tercero pedía el carnet como se dice en España, Diego Garmendia resultó el triunfador al cortar dos orejas, la ganadería zacatecana festeja su aniversario 69, pues fue fundada por Don Manuel Ibargüengoitia en 1958 y fue precisamente un 18 de octubre que en Piedras Negras, Coahuila hace su debut en un mano a mano entre “El berrendito de San Juan” Luis Procuna y el coahuilense Héctor Saucedo, dos días después haría su debut en la Plaza México con una novillada. Las tarde de esta ganadería heredera una gran cuerda con vacas y sementales e Torrecilla, Piedras Negras, San Mateo refrescadas con ganado de San Martin y Garfias han tenido grandes tardes de gloria y más aún en ruedos laguneros en donde es una de las consentidas, cuando los toreros logran entenderlos y salen avantes del primer tercio tenemos el augurio de una buena faena, la emoción transmitida a los tendidos por su presencia hizo que la tarde fuera más que agradable y nos hizo añorar viejos tiempo.

Y todo listo para que el día de hoy inicie en Morelia su temporada mexicana el rejoneador español Andy Cartagena, quien continuara el próximo sábado en nuestra querida Plaza Alberto Balderas, al día siguiente en Cadereyta y el 25 en Querétaro en donde ha fijado su cuadra, en ella debuta “Tequila” al que el rejoneador le tiene una gran confianza. Y ya en la Laguna el novillero Arturo Gilio después de una muy buena tarde en la Plaza de Acho en la feria del Señor de los Milagros, su actuación refrendó el buen sabor de boca del año que dejó el año pasado en la misma feria, levantando muy buenos comentarios entre la afición y la prensa peruana tras cortar una oreja.

Me comentaba mi querido amigo el ex novillero y hoy juez de plaza que además confecciona avíos taurinos y hermosos capotes de paseo que las cuatro cornadas que recibió fueron propinadas por novillos de San Antonio de Triana.

Un día como hoy de 1925 “El orfebre tapatío” Pepe Ortiz toma la alternativa de manos de Manuel Jiménez “Chicuelo” en El Toreo con el toro “Garlopo” de la ganadería prócer de Atenco.

Dos años después en una fecha como la de hoy Pepe Ortiz ejecuta por primera vez su celebre quite “Orticina” en el mismo Toreo de la Condesa y con el toro “Catalán” también de Atenco, el Maestro Ortiz fue un torero de mucha inspiración y creo además el quite de “La tapatía” del que incluso se compuso un pasodoble. En 1929 el novillo “Aleve” de la ganadería de Queréndaro hiere en el vientre al novillero Esteban García en corrida nocturna celebrada en Morelia, el prometedor novillero fallece 5 días después. En 2005 fallece en Querétaro el legendario ganadero Javier Garfias. No puedo pasar por alto el recuerdo de la enorme tarde del matador venezolano César Girón quien en la feria del Señor de los Milagros de 1954 alternando con Antonio Bienvenida y Rafael Ortega corto cuatro orejas dos rabos y una pata, la segunda y última otorgada en esa plaza.

El día de hoy se celebran varios festejos con motivo de esta fecha tan tradicional en nuestro país, en Tlaxcala se presenta Guillermo Hermoso de Mendoza ya como rejoneador de alternativa alternando con José Luis Angelino y Gerardo Adame con toros de Vista Hermosa y San Pablo.

En Aguascalientes un muy buen cartel con Diego Ventura, Luis David Adame y Pablo Aguado, en Juan Aldama el rejoneador Leal Sebastián y César Montes, en Morelia Andy Cartagena, Joselito Adame y “El Calita” con toros de la Punta y la Venta del Romero. Y no se pierda mañana la inauguración de la temporada grande de La Plaza México con Diego Ventura, Antonio Ferrera, Leo Valadez y la alternativa de José María Hermosillo con toros de Fernando de la Mora y Julián Hamdan, la transmisión por la señal de Unicable, la narración de Heriberto Murrieta y vaya cartel el de la próxima semana encabezado por Morante de la Puebla, Joselito Adame y Ernesto Javier “El Calita”. ¡Suerte y hasta la próxima!