Finalmente se consolidaron los cambios en el Poder Judicial del Estado, de donde el gobernador Miguel Riquelme mostró que también tiene las riendas, cambiando a nueve magistrados en menos de un año. Sí, leyó bien, estimado lector: ¡nueve! Don Miguel usó la barredora para correr a toda la caballada de moreiristas, la cual incluye a los compañeros de primaria del exgobernador Rubén Moreira, quienes además de intocables se consideraban eternos, y los pocos que sobreviven hasta palitos están dando de tanto esconderse debajo del escritorio para que el "góber" no los vea. No vaya a ser que se le ocurra voltear y les toque la misma suerte que a los que invitaron a jubilarse "voluntariamente", o pasaron a vivir en el error.

Entre los beneficiados con estos ajustes se encuentra Miguel Mery, quien ya se ostenta como el primer lagunero en dirigir las riendas del Tribunal, lo cual además de un gran compromiso y responsabilidad, exige realizar un digno y decoroso papel en la difícil capirucha del Sarape, donde los saltillenses se sienten el ombligo del mundo y no ven con buenos ojos la invasión de tanto lagunero en las sillas que creían eran exclusivas para sus nativos. Al tiempo veremos si don Miguel Mery, especialista en selfies, canto y baile, puede con el paquete o le pasa la estafeta en un año y medio que durará su periodo a Luis Efrén Ríos, otro incondicional del gobernador Riquelme.

El nombramiento de los seis nuevos becados... Perdón, magistrados, que estarán impartiendo justicia por quince añitos desde el Tribunal de Coahuila generó una buena muestra de "democracia". Las propuestas del Ejecutivo del estado alcanzaron para todos, incluyendo gente del derrotado panista Guillermo Anaya. Entre los elegidos por parte del Congreso están Luis Efrén Ríos, Carlos Lara McGraf, José Ignacio Máynez Varela, María del Carmen Galván, Manuel Flores y Vladimir Kaiceros. Los premiados... Disculpe otra vez, estimado lector… Los magistrados no llegaron solitos, sino más bien gracias al trabajo de sus "padrinos". Como ya se sabe, don Luis Efrén y don Pepe Máynez son gente cercana al "góber", pero para que no se enojen los panistas también tiene un nuevo aliado con don Lara McGraf, con este perfil sumado al de Ulises Hernández, quien fuera nombrado magistrado el año pasado, el eterno candidato Memo Anaya coloca dos de sus piezas cercanas gracias a las negociaciones que llevaron sus diputados liderados por el suspirante Marcelo Torres Cofiño. Con esto se ve evidencia de que Anaya sigue teniendo voz y voto en el PAN coahuilense. Por cierto, la votación para elegir a los flamantes magistrados estaba más que planchada, pero nuestros subagentes, disfrazados de curules vacías, nos comentan que el único voto en contra fue del legislador Juan Antonio García Villa, siendo el que más sufrió con la salida de Miriam Cárdenas, dicen algunos, en parte por todos los favores que le hizo la expresidenta del Tribunal colocando a muchos jueces y actuarios cercanos a don Juan Antonio en la sagrada nómina del Poder Judicial.

***************

En esta temporada de espantos y celebración del Día de Muertos, los que hicieron honor fueron los sobrevivientes del RIP... Perdón, del PRI Torreón, quienes como zombies salieron de sus tumbas para tratar de alcanzar los reflectores de sus propios eventos; como el pasado jueves, cuando en sus instalaciones realizaron un concurso de altares, al cual acudió la hueste priista oficiosa de la localidad, entre ellos compadres, esposos mantenidos, jubilados y hartos desempleados que añoran el regreso del tricolor al poder a ver si dejan de vivir en el error. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de lideresa con cara larga, que el merolico oficial del evento aprovechó tener de regreso el micrófono para hacer burlas de los presentes y no dejó títere con cabeza; y entre los chascarrillos ingeniosos estuvo el que dedicó a José Ganem, a quien presentó como integrante honorario del equipo de "los corridos", recordando que don Pepé no había tenido la suerte de estar en un estrado político desde que era titular de Prevención Social del Delito en tiempos de la alcaldía del gobernador Riquelme, ya que solo a su mujer, Martha Rodríguez, se le ha beneficiado con varias becas, como de la que hoy goza al frente del Centro de Justicia para la Mujer en Torreón. Lo que más sorprendió fue que la sede del tricolor pareciera un cementerio, y no por la celebración de muertos, sino por ver tanto cadáver con necesidad de resucitar a través de un hueso; aunque los subagentes aseguran que con el regreso del exalcalde Eduardo Olmos a la dirigencia municipal del PRI los eventos están sirviendo para ver quiénes sí trabajan y quiénes no en el agonizante partido.

***************

Hablando de muertos y resucitados, donde no se quedan atrás es en el cementerio de enfrente, o mejor dicho, a la vuelta, ya que algunos cadavéricos integrantes del Partido Acción Nacional han empezado a moverse más de lo acostumbrado; como el eterno Guillermo Anaya, quien no se resigna a vivir en el error y ahora le dio por esparcir entre su más cercano séquito una supuesta encuesta en la que un gran número de ciudadanos dicen que si el alcalde Jorge Zermeño tuvo su exitoso "veinte años después" e incluso regresó a la silla presidencial en dos ocasiones, él también podría repetir en la alcaldía, sobre todo porque, según él mismo, es considerado uno de los mejores alcaldes, aunque no dijo de qué ciudad. La cosa es que a varios panistas los puso como locos la sola idea de que don Memo ande considerando viable la posibilidad de volver a competir por una candidatura de lo que sea, mientras que a otros les incomoda que algunas decisiones del blanquiazul tengan que contar con su bendición, por lo que se rumora que se está integrando un frente para exigirle al exalcalde Anaya que ya mejor se dedique a cuidar sus extensos ranchos y propiedades, y les dé oportunidad a cuadros nuevos de intentar oxigenar al partido. ¿Será?

***************

Como si fuera un trofeo para la recién iniciada administración de la alcaldesa de la alternancia, Marina Vitela, este viernes se realizó la clausura de la Cervecería Chapultepec, y para ello hasta posó en la foto el flamante director de Alcoholes de Gómez Palacio, Armando Quiriarte, la cual presumieron desde varias oficinas de la Administración como si hubieran destapado la "estafa maestra". Desde hace unas semanas el establecimiento donde murió un cliente ha estado en medio de una gran polémica por el tema de los presuntos culpables, y por la cancelación definitiva de la licencia. Hace unos días se reveló que los implicados en la muerte de un cliente quedaron en libertad, y que la historia podría dar un giro, pero todo está en proceso. Y ahora que por fin se confirmó el cierre definitivo, coincidentemente se registró un conato de incendio, lo que muchos en el escenario de la especulación ven como parte de una estrategia para intentar cobrar un seguro y sacarle provecho antes de que tengan que salir con los pies en polvorosa. Nuestros subagentes, que todo lo oyen, dicen que la estrategia del funcionario de andar presumiendo en las inestables redes sociales el cierre del antro le resultó contraproducente, porque ahora varios propietarios están pidiendo "piso parejo" en la aplicación de la ley, en especial para aquellos lugares de venta de alcohol que no están respetando los nuevos horarios, y siguen con los "afters" sin que nadie les diga nada.