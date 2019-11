My Chemical Romance regresa y la red reacciona con memes

Mediante su cuenta en Instagram, el grupo musical compartió una fotografía con la palabra 'Return', la cual anunciaba su regreso con un concierto que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre en el Shrine Expo Hall en Los Ángeles, California, EU.

Ante esta inesperada sorpresa, internautas no tardaron en demostrar su euforia con divertidas imágenes que recuerda a algunos su etapa de 'emos', ya que la banda era escuchada principalmente por jóvenes que pertenecían a esta tribu urbana.

