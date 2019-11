Llevarán al teatro cuento de Juan Rulfo

Será la tarde de hoy viernes 1 y mañana sábado 2 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, que el foro teatral Casa de Piedra presentará la obra La herencia de Matilda Arcángel, la cual está basada en uno de los cuentos de Juan Rulfo.

José Francisco Escalera, director de la obra, indicó que la puesta en escena será un homenaje al desaparecido maestro Rogelio Luévano.

"Fue un maestro muy importante en la región, en cuanto a su trayectoria en los escenarios, como maestro, como director, como autor incluso entonces él fue el que dirigió prácticamente todo lo que llegó a presentarse en los años ochenta y noventa en el grupo estable del Teatro Isauro Martínez (TIM). Él está cumpliendo 15 años de ausencia física, entonces yo les pedí una conmemoración un homenaje a través de esto que vamos a presentar".

Escalera consideró que un texto como La herencia de Matilda Arcángel debe hacerse llegar a los jóvenes, para que ellos mismos valoren el legado literario mexicano que se narra en el género del realismo mágico.

"Por lo pronto yo siento que este texto debe llegar al conocimiento de estudiantes, porque es la riqueza cultural que tenemos más los latinos en cuanto a este tipo de estilo literario que es el realismo mágico".

La entrada al monólogo que se presentará hoy y mañana tendrá un precio de 50 pesos por persona.

Hacer teatro en La Laguna implica retos y sacrificios, situación que Escalera tiene muy clara. Pero eso, lejos de asustarle, le dota de aliciente.

"Yo realmente he estado tratando de formar un taller, pero con gente que haya trabajado que tenga cierto nivel y ha sido difícil. Tengo unas obras muy buenas, una que se llama Los sueños encendidos y otras que he querido montar pero no se conjunta la gente. Y como siempre necesito hacer algo, busco obras de dos tres personajes. Es lo que he hecho últimamente".

La herencia de Matilde Arcángel, es una de las narriones incluidas en el compendio de cuentos El llano en llamas, del célebre escritor jalisciense Juan Rulfo.

El texto se monta en torno a la relación en la que interfieren el amor y el odio, sentimientos que encarnan en los personajes de Erimio Cedillo y su hijo, que lleva el mismo nombre. En la narración, el padre culpa al hijo de la muerte de la madre.

Según el autor David García, en su libro Morir en Comala. Mitocrítica de la muerte en la narrativa de Juan Rulfo, el escritor mexicano "habla de un viejo tema, la muerte, pero lo trabaja desde una técnica narrativa innovadora y original: relatos sostenidos casi por suspiros de las palabras, cuya aparente inconexión temática nombra el mundo de la muerte a punta de retazos".

Por esta dirección de la muerte rulfiana es que José Francisco Escalera ha estudiado el cuento de La herencia de Matilde Arcángel desde hace aproximadamente un año, analizando su discurso para poder montarla.

"La herencia de Matilde de Arcángel, del realismo mágico de Juan Rulfo, es importante en la cultura universal. Del realismo mágico vamos a decir que es la introducción de elementos, de experiencias no tangibles de la realidad, de eso se trata la obra. Su tesis es el triunfo del arte, de la poesía en este mundo de carencias afectivas. Está narrado por un hombre de campo, un arriero que vamos a ver en este cuento. Gente que prácticamente no sabe leer ni escribir y que sin embargo tiene una capacidad de expresión de sentir, de percibir, de emocionarse con todo lo que su realidad les ofrece vivir. Por eso es importante conocer este texto".

Se pretende que, por el clima helado, la obra de teatro se realice al interior de la Casa de Piedra (ubicada en avenida Aldama, entre Francisco I. Madero y Eugenio Aguirre Benavides), en Torreón. La producción también ofrecerá gratuitamente ponche de frutas a los asistentes.