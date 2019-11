México, pasmado y en terapia

No había necesidad de que el Inegi informara la semana pasada que la economía mexicana no crece. Desde principios del año todos lo sentíamos y ahora lo sufrimos. Las cifras que se repitieron a lo largo de 2018 iban a la baja. No es solo el cambio de administración que explica el pasmo en que se encuentra México. Poco nos puede sorprender el que el país se encuentre en el dintel de la recesión. Es el resultado de numerosos factores convergentes. Se han acumulado más que suficientes elementos para lograrla. El anuncio de que el crecimiento del PIB es prácticamente cero completa el cuadro clínico nacional.

El consumo doméstico decayó y está pendiente aplicar una política racional de sustitución de importaciones que nos creará empleo. Los pequeños y medianos proveedores de las grandes empresas no se han organizado. Los ansiados aumentos en el empleo formal no se materializan y la economía informal no basta para absorber el excedente de mano de obra que quiere trabajar. El que las cifras favorables en lo macroeconómico prevalezcan sobre el estancamiento señala que debe ser aprovechada esta solidez para construir con la banca de desarrollo las redes de proveeduría entre los componentes e insumos con la industria terminal exportadora y así rescatar los índices de exportaciones industriales que hoy son negativos. El exitoso caso de la agricultura comercial de exportación es diferente: muchas veces son intermediarios norteamericanos los que distribuyen a lejanos mercados esos productos de alto prestigio. Son magníficas las perspectivas para la venta de una inmensa variedad de frutas y verduras. En 2019 el país recién ha salido de una de los sexenios más oscuros de su historia moderna. La administración de Enrique Peña Nieto ensució la imagen nacional con una corrupción tan extendida que podía designarse como social o ser una serie típica de Netflix. El mecanismo electoral nos adentró, de un momento a otro, a un indescifrable túnel donde solo rigen las decisiones del presidente López Obrador con su simplista instinto moral. La insatisfacción popular contra las políticas económicas en vigor han producido hondas fisuras entre ricos y pobres, característica mundial, que dan pie pensar que el sistema capitalista está en transformación porque escinde y contrapone los dos factores básicos capital y trabajo en lugar de unificarlos. Las nuevas fórmulas tendrían semejanzas con las cooperativas o asociaciones de productores que fueran socialmente responsables del mecanismo que transforma recursos en productos. Los centros académicos piensan en nuevas formas de ocupación y nuevas estructuras jurídicas para asociar, sin las conocidas fricciones, a las fuerzas económicas del siglo XXI. La tarea del Gobierno es encontrar el equilibrio entre los programas sociales en favor de las mayorías y los otros sectores, y proporcionar el clima de tranquilidad y seguridad en el que puedan trabajar todas las unidades productivas del país fabricando los artículos y sus componentes que hagan verdaderamente nacionales los artículos que exportamos. De no resolverse esto lo más pronto posible el segundo año de la administración de la 4T se irá nuevamente en blanco. El presidente prometió subir el PIB al 4 % y los datos solo acreditan la posibilidad de un crecimiento de 0.2 %. En primer lugar la desorientación que cunde en la sociedad mexicana por culpa de las decisiones muchas veces incongruentes, que ha dado el presidente hacen que México no califique con una nota positiva que inspire confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros. Al parecer López Obrador tiene la intención de festejar su primer año de gobierno con un evento masivos en el Zócalo capitalino. Hay que entender que este tipo de reunión es muy del gusto y estilo del presidente que estima que con ellas el pueblo mexicano le reafirma su lealtad. Reflexionemos un momento: no le exijas aún más a la gente que, con lo que ha vivido este 2019, entró en terapia intensiva. No estires demasiado la liga. [email protected]