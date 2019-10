Ovidio Guzmán no tiene orden de aprehensión en México: Durazo

Ovidio Guzmán López no tiene orden aprehensión en su contra en México y por eso no se aseguró el inmueble donde fue ubicado durante el fallido operativo, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño.

Durante la comparecencia ante diputados, el funcionario afirmó que sólo tiene una orden de detención con fines de extradición girada por autoridades judiciales de Estados Unidos.

"No se aseguró el inmueble porque esta persona no tiene en nuestro país, ustedes no lo van a creer, una orden de aprehensión hay una orden de detención con fines exclusivos de extradición, lo que significa que los delitos de los que se le acusa han sido cometidos en otro país y no en México", respondió a los cuestionamientos de los diputados panistas.

Y añadió: "La orden de extradición la conocía el grupo responsable del operativo y es un proceso prácticamente de rutina, lo que sí se vio en el gabinete de seguridad son todos aquellos casos de extradición en general y recibimos la indicación del presidente de colaborar en esos procesos".

Asimismo, Durazo Montaño rechazó que el gobierno federal negocie con los grupos de la delincuencia organizada, como se acusa en el caso de la liberación del hijo del Chapo Guzmán.

Apenas el 7 de octubre, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación en contra de Ovidio Guzmán López y otros cómplices, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de acopio y tráfico de armas, secuestro, cobro de piso y delitos contra la salud. En la misma se señalaron tres domicilios a los que acudía con frecuencia.