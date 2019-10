VIRAL: Caballo salva a su familia de los incendios en California

Un video compartido en redes sociales, muestra al animal regresar cuando intentaba escapar del fuego, con la intención de salvar a su familia quienes aún permanecían atrapados alrededor de las llamas y el humo, en un rancho en Simi Valley, cerca de Los Ángeles.

El équido consiguió reunirse con una de sus crías junto con otro caballo, para mostrarles la salida donde eran ayudados por rescatistas que intentaban salvar a los animales del incendio.

"Este pura sangre vuelve al fuego para salvar a su familia. No todos los héroes usan capa", agregaron en el clip compartido en Twitter, el cual hasta el momento ha conseguido más de 8 millones de reproducciones desde que fue compartido el miércoles.

From the #EasyFire in Simi Valley - this thoroughbred goes back into the blaze to get his family. Not all heroes wear capes... pic.twitter.com/BsU6PlBq8R