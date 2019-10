La Unesco viste con ropa interior a esculturas nudistas

La Unesco ha solicitado al artista francés Stéphane Simon, que vista con ropa interior a sus esculturas nudistas, ya que con consideradas como 'impropias'.

La colección de estatuas forman parte de su exposición titulada In memory of me, inspirada en el uso de las selfies en la actualidad entre la sociedad, la cual fue presentada en el mes de septiembre en París.

Sin embargo, a petición de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las esculturas desnudas con posturas de selfies fueron vestidas con tangas ocultando sus partes íntimas, pues consideraban que era inapropiado mostrar dichos órganos al público ya que podía 'herir la sensibilidad de algunos'. Informa el diario francés de noticias Le Figaro.

Dicha petición de la Unesco generó polémica entre el público que considera la situación 'ridícula' e incluso un 'insulto' a la obra del artista.