Investiga Fiscalía Militar a equipo especializado por operativo en Culiacán

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que la Fiscalía Militar investiga al Grupo de Información Análisis de Información Narcotráfico (GAIN) que tomó la decisión de implementar un operativo para detener al presunto campo Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, sin informar a los mandos superiores.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Sandoval reconoció que la orden de capturar al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, la decidió el grupo que estaba de responsable de estar observando "al blanco".

"El día 9 de octubre este grupo este grupo hace el planeo, y posterior la operación, cuando del 17 este grupo lo ubica, decide actuar contra el presunto delincuente y lanzan lo operación, ellos toman la decisión porque es el momento en que ellos estiman llevar a buen fin la operación que tenían en desarrollo".

Como que la Fiscalía Militar envió un grupo a Culiacán para analizar todo lo que sucedió ahí, desde el punto de vista jurídico para poder determinar sí dentro del desarrollo de esta operación fueron infringidos reglamentos o leyes militares, que implica una responsabilidad para quien lo haya hecho o no haya hecho algo dentro de lo que marca la disciplina militar.

"Ahí estará incluido esta parte de no informar, no pedir autorización, de no esperar la respuesta de quien tenía que estar enterado y decidir, esto también está sujeto a los resultados de nuestra Fiscalía".

Explicó que los resultados de la investigación serán compartidos con la Fiscalía General de la República para tomar las acciones correspondientes.

Recordó que el GAIN está bajo el mando de la subjefatura de inteligencia del Estado Mayor de Defensa Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que independientemente de la investigación que realiza la Defensa, "nosotros le tenemos confianza a este grupo que viene haciendo estas operaciones de tiempo atrás. No queremos condenarlos a priori".