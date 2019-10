Amputa innecesariamente su dedo tras una mordedura de serpiente

En China, un hombre estaba cortando leña cerca de su pueblo en el distrito Shangyu, de la provincia de Zhejiang, cuando una serpiente le mordió el dedo índice de su mano derecha.

Al darse cuenta que era una serpiente cuyo veneno puede ser letal, el sujeto decidió cortarse el dedo, pensando que así evitaría que el veneno llegar al resto de su cuerpo.

Envolvió su mano en tela y recorrió 80 kilómetros hasta llegar a un hospital, dejando atrás el dedo amputado.

“El paciente se cortó el dedo para salvar su vida, pero lo cierto es que no era necesario en absoluto. La razón es que la serpiente ‘de los cinco pasos’ no es tan tóxica como se dice, todo se debe a una creencia que no es más que un mito”, reportaron los medios locales.

La serpiente en cuestión era una Deinagkistrodon, cuya mordedura puede causar síntomas como sangrado, hinchazón, ampollas, necrosis y palpitaciones del corazón, explica el sitio Gizmodo.

No es tan letal como se dice aunque la cura sí debe aplicarse rápidamente. “Algunas víctimas de mordedura han usado cuchillos para cortar sus dedos de manos y pies, otros usaron cuerdas o alambres de hierro para sujetar firmemente la extremidad mordida, y algunos incluso trataron de destruir el veneno en su cuerpo quemándose la piel. Cuando esto pasa y llegan al hospital, las extremidades ya muestran signos de gangrena”, cuenta el médico que atendió este caso.

Añade que si el hombre hubiera llevado consigo el dedo que se cortó, incluso lo podían haber salvado. Ante una mordedura de este tipo, expresan los expertos, no se deben usar torniquetes, ni cortar, ni chupar el veneno ni aplicar productos químicos, sino buscar ayuda médica y mover el área lo menos posible.

