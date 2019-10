Cena de Halloween de avión presidencial genera desconcierto

Hace unos días la periodista de CNN, Michelle Kosinski, compartió una fotografía de la cena que sirvieron con motivo de Halloween en el avión presidencial estadounidense, conocido también como Air Force One.

La cena de ensalada en la que se observa principalmente un pimiento relleno, cortado de forma que parezca estar sonriendo, rápidamente llamó la atención y se hizo viral por una extraña guarnición que acompañaba el platillo, que causó intriga y desconcierto.

En la parte superior izquierda de la bandeja, se ve un plato más pequeño con una comida que no está claro qué es.

"Parece un rollo de canela mutante muy congelado", fue una de las explicaciones, si bien los usuarios de la red especularon todo tipo de cosas que podría ser, ya sea pollo o empanadas, o ideas más alocadas, como comida extraterrestre o sacada de la receta de alguna película de ciencia ficción.

The food on Air Force One today, via the press pool pic.twitter.com/HrGJ2vdWk2 — Michelle Kosinski (@MichLKosinski) 28 de octubre de 2019