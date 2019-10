Detallan operativo; señalan dudas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para evitar especulaciones sobre el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) investigará.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, en la cual el gabinete de seguridad presentó un informe sobre detallado del operativo de captura y posterior liberación del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Mandatario federal dijo que la FGR efectuará las indagatorias.

"Va a quedar de manifiesto que actuó de manera responsable, no se optó por la guerra y se cuidó la vida de las personas, que es lo más sagrado", insistió.

Reiteró que lleva una estrategia para garantizar la paz, porque ya no hay guerra contra el narcotráfico: "Ya no vamos a exponer la vida de civiles con el eufemismo de daños colaterales".

Acompañado por el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo; la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez, y los titulares de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda, el Presidente insistió en que se actuó de manera responsable y se cuidó la vida.

Dijo que no se dará por vencido ni dejará de tratar de convencer a quienes piensan que es con la ley del Talión, con la idea de que al que a hierro mata, a hierro muere, o el ojo por ojo o el diente por diente, o que la guerra es la alternativa: "No, la guerra no es opción".

Expertos en seguridad y organizaciones sociales consideraron que el gobierno federal justificó ayer sus errores en el fallido operativo contra Ovidio Guzmán López, hace dos semanas en Culiacán, y dejó dudas sin aclarar.

En contraste, diputados federales de Morena, PRI y PRD destacaron la transparencia del gobierno federal para dar a conocer los detalles del operativo en Culiacán, Sinaloa y que reconocieran que fue fallido, pero exigieron una mayor coordinación en todos los órdenes para combatir a la delincuencia organizada.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que el operativo de Culiacán fue "mal planeado y mal ejecutado", pues provocó 14 muertos y más de 20 heridos, pero sobre todo, "no logró el objetivo", porque se liberó a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo".

El especialista en seguridad, Ricardo Márquez Blas aseguró que el cronograma presentado por el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, no es consistente porque registra muchos cortes de tiempo, por lo que no es un minuto a minuto, como se prometió.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, reconoció la labor del gobierno federal de otorgar toda la información, porque eso va a permitir una evaluación del operativo como nunca se ha hecho.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri, indicó que el gobierno federal dio un informe pormenorizado; sin embargo, precisó, se requiere un ejercicio autocrítico que revele la falta de coordinación entre las fuerzas federales y estatales.