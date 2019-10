Fallece el danzante

En vísperas del Día de Muertos, el sol se oculta más temprano en La Laguna, región que hoy llora la partida de Ezequiel Romero, también conocido como Cheque, pionero de la danza azteca e importante personaje de la cultura en Torreón.

Fue en el año de 1964 cuando el señor Pablo Hernández invitó a Ezequiel Romero para participar en un grupo de danza. Una década después se hizo cargo del mismo.

El Grupo de Danza Santa María de Guadalupe Chicomoztoc, debe su nombre a la historia donde las tribus aztecas provenían de la tierra de Aztlán, pero partieron a buscar Tenochtitlán desde un lugar llamado Chicomoztoc, que significa "lugar de siete cuevas"

Además, Ezequiel Romero también fue director del Museo del Torreón (ahora Museo del Algodón) y del Museo del Ferrocarril.

En el atardecer de ayer miércoles, los cantos de despedida surgían desde el fondo del número 174, en la calle Primera de la colonia Antigua Aceitera, mezclándose con el soplo del caracol: "Yo no quiero penas. Yo no quiero llanto. Quiero que me recen. Quiero que me canten...".

Familiares, amigos y compañeros de danza se congregaron para dar el último adiós a Ezequiel Romero.

Ante el féretro gris de su padre, la también danzante Ana Karina Romero expresó unas palabras a los presentes:

"Mientras lo sigamos recordando ahí va a estar. Les agradezco infinitamente que estén aquí con nosotros. Como lo hemos dicho anteriormente, somos una familia. Chicomoztoc es una gran familia. Esta santa mesa que fue fundada en 1964 y hasta la fecha, aquí está. ¡La palabra sigue viva, compadritos! La palabra va a seguir viva, porque tenemos que seguir el legado de Cheque".

Ana Karina recalcó a este medio el legado que don Ezequiel dejó a la danza de La Laguna, un trabajo que se borda en palabras de amor y dedicación.

"Mi papá es una figura muy importante, trascendental en la tradición de la danza azteca aquí en la Comarca Lagunera. Él es uno de los fundadores de la danza azteca en Torreón desde el 3 de mayo de 1964".

Durante los 54 años que Ezequiel Romero entregó a la danza, instruyó a muchos danzantes que hoy en día manejan sus propios grupos. Su hija destacó que la relevancia de don Cheque va más allá de los límites de La Laguna, pues en vida recibió el reconocimiento de urbes como Ciudad de México, San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara, Jiménez, Delicias Chihuahua capital e incluso lugares de los Estados Unidos de América.

"Él estaba muy emocionado porque ya venía la peregrinación de las danzas. Estaba muy ilusionado. Incluso, él fue el que dio la iniciativa de que se realizara la bendición de las danzas aquí en Torreón".

Años atrás, Ezequiel Romero acudió a una peregrinación en Ciudad de México, en la que participan todos los grupos de danzas de la capital del país y su zona metropolitana. Ésta se realiza el segundo domingo de noviembre desde Tlatelolco hasta la Basílica de Guadalupe.

"Él fue a comprar pluma a México y le dijeron: '¿No quieres danzar?'. 'Sí, pero no traje nada'. 'No, yo aquí te presto', le dice el compadrito Moisés González que ya también falleció. Y se fue a danzar y regresó muy emocionado. Y viene y le dice al padre Ricardo de la iglesia de Guadalupe, que era el párroco de ese entonces: 'Padre, fíjese que en México hacen esto, ¿cómo ve si lo hacemos aquí en Torreón?'. Y ya tenemos más de 20 años haciendo la peregrinación de las danzas gracias a él, a su iniciativa".

Otro aspecto que Ana Karina subrayó emocionada fue que el amor que su padre desembocó en la danza siempre fue desinteresado, pues el cariño le surgía como una necesidad de expresión, de fe y de formar una comunidad como lo ha sido el grupo de danza .

"Esto era su vida. ¡La danza era su vida! Él decía: 'Nosotros no vivimos de la danza. Nosotros vivimos para la danza'. Él nunca sacó ningún beneficio económico. Al contrario, si usted se fija nuestra casa es muy humilde, porque todo el dinero que estaba en sus posibilidades lo invertía en la danza, en que la tradición siguiera viva, en que la tradición que le enseñaron siguiera".

Será mañana viernes 1 de noviembre cuando un cortejo fúnebre brinde homenaje a la figura de don Ezequiel. El recorrido partirá aproximadamente a las 10 de la mañana de su domicilio en la colonia Antigua Aceitera, posteriormente se dirigirá a la iglesia de Guadalupe donde se ofrecerá una misa de cuerpo presente a las 11:00 horas, para finalmente ser trasladado y sepultado en un cementerio privado al oriente de Torreón.