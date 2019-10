VIRAL: Donald Trump protagoniza curioso momento con un niño 'Minion'

A las afueras de la Casa Blanca, Trump y Melania repartían barras de chocolate a los niños que se les acercaban con sus cestos y bolsas para recibir los dulces.

Sin embargo, cuando un pequeño disfrazado como 'Minion' se les aproximó, el mandatario en vez de colocar el chocolate en su bolsa, pensó que sería mejor ponérselo encima de la cabeza. Acción que fue imitada por su esposa.

El curioso momento se ha vuelto viral en la red, dejando al público con interrogantes acerca del curioso comportamiento.

Why didn’t he put the candy in the kid’s bag??? pic.twitter.com/xBnOV6EgnW