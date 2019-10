VIDEO: Sorprende avistamiento de objeto luminoso en el cielo de Irlanda

Los hechos que ocurrieron cerca de las 7 de la noche del lunes, fueron atestiguados por Sean Linehan, que compartió en Twitter el video que consiguió captar la cámara de su automóvil, en el que se aprecia el enorme y brillante cuerpo celeste.

"El video no le hace justicia, es extraordinario", agregó en la descripción del material.

Otros usuarios dijeron también haber visto la bola de fuego, incluso la asociación astronómica Astronomy Ireland, añadió que había recibido reportes de dos objetos luminosos, según recogen medios internacionales.

@CorkSafetyAlert @rtenews @Corks96FM Just caught this on my dashcam outside Banteer, Cork. Bright meteor/fireball flashing across the sky. Footage doesn't do it justice, very cool. #greatballsoffire pic.twitter.com/87ey9nvuhH