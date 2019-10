Esta mujer lleva más de 40 años viviendo rodeada de rojo

Zorica Rebernik, una mujer de 67 años que vive en Breze, Bosnia, lleva desde que tenía 18 rodeada del color rojo.

Rebernik, maestra de escuela retirada, vive en una casa roja, decorada con muebles rojos, come sólo platillos rojos, su ropa es toda de color rojo y hasta tiñe su cabello de este tono.

Dice que su afición a este color es tal, que su vestido de novia también tuvo que ser rojo. Sólo hay un objeto en su casa de otro color, un calentador blanco que aceptó luego de que su esposo le insistiera.

“Cuando tenía 18 o 19 años, de repente sentí la necesidad de vestirme de rojo. No sé cómo explicarlo, solo puedo decir que escuché mi cuerpo. Cada vez que encontraba una prenda roja, solo tenía que tenerla, y no podía parar hasta que me rodeaba de rojo”, cuenta ella, quien ahora es famosa por este curioso detalle de color, y dice que las personas incluso se acercan a ella para regalarle cosas en tonalidades de rojo.

Recientemente incluso mandó a hacer lápidas para ella y su esposo Zoran, fabricadas con un granito rojo especial de la India.

