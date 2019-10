Joven muere al caer de una cascada

Hannah Lowe, de 29 años, y su novio Adam Stanaway se encontraban en abril pasado en la cima de la cascada Kinder Downfall de Reino Unido cuando ella resbaló y cayó.

"Hannah se dio la vuelta y perdió el equilibrio sobre las rocas. Estiré la mano para agarrar su bolso, pero no pude agarrarlo a tiempo y ella se cayó. Miré, pero no pude verla porque mis ojos no son tan buenos. Le grité a la madre de Hannah y ella vino. Intentamos bajar pero tuvimos que volver a subir”, relató Stanaway en un comunicado leído ante el Tribunal de Forense de Chesterfield, reporta el New York Post.

Según el diario Metro, el cuerpo de Lowe fue hallado una media hora después, al pie de la cascada. Las investigaciones posteriores determinaron que ella había sufrido lesiones cerebrales y que las circunstancias no eran sospechosas.

Emma Serrano, asistente forense de Derbyshire, calificó el incidente como una muerte accidental. "Era el cumpleaños número 30 de Adam al día siguiente y estaban completando la compra de su primera casa" declara el sargento Trevor Seed.

DA.