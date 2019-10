Instagram se cae y la red responde con memes

La mañana de este miércoles Instagram registró fallos en diversas partes del mundo, suceso que no pasó desapercibido por usuarios que de inmediato reaccionar ante esto.

A través de Twitter internautas reportaron con el hashtag #instagramdown, que no podían utilizar algunas funciones de la aplicación o incluso acceder a ella.

Cabe destacar que los desarrolladores de la red social para compartir fotografías y videos, no han aclarado a qué debe este error.

Como suele suceder en este tipo de situaciones, los memes por parte de internautas no se hicieron esperar buscando el lado cómico de la situación.

Everyone from Instagram coming on Twitter to check if there is another #InstagramDown pic.twitter.com/KYhO6OgaB8 — Francesco Sciola (@FrancescoSciola) October 30, 2019

Me turning my WiFi on and off then realizing its instagrams fault #instagramdown pic.twitter.com/aCbN6TiFJg — bearafce fact (@bearfacefact) October 30, 2019

los de instagram, mirándonos a lo de twitter #instagramdown pic.twitter.com/6rL41Z8NQO — nalena rodriguez (@RodriguezNalena) October 30, 2019