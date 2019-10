Mujer es rescatada gracias a que escribió S.O.S. en el suelo

Sus familiares la reportaron desaparecida cuando no se presentó a trabajar el pasado 25 de octubre y las autoridades comenzaron un operativo de rescate, que tuvo éxito gracias a que Gómez escribió en el suelo, usando rocas, la señal de ayuda S.O.S.

Según trabajadores del Parque Nacional Sequoia, Gómez había sido vista por última vez el sábado por la mañana y esa misma noche se halló su vehículo, reporta la cadena ABC News.

El operativo de búsqueda se ayudó de un avión C-130 de la Guardia Nacional, que fue el que notó las siglas S.O.S. en el suelo.

"Estoy profundamente agradecida al Servicio de Parques Nacionales que trabajó incansablemente para rescatarme y que fueron muy amables cuando lo hicieron. Tengo hambre, estoy un poco deshidratada y tengo cortes y moretones, pero soy muy afortunada de estar en tan buenas condiciones", comentó Gómez, quien trabaja como enfermera en San Francisco.

