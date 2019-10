Investigan a cártel y cercanos de alcalde de Valle de Chalco por agresión

Un posible ajuste de cuentas del Cártel de Tláhuac o rencillas personales son dos de las principales líneas de investigación que siguen las autoridades el Estado de México en torno al atentado que sufrió este martes el alcalde de este municipio, Francisco Tenorio Contreras, y en el que también resultó lesionado su secretario particular, Carlos Alberto Arellano.

De acuerdo con el fiscal General de Justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, el ataque ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando el edil regresaba de la Unidad Habitacional Geovillas, donde encabezó una jornada de limpieza y en la que dos jóvenes se le acercaron para pedirle una fotografía con él y luego se retiraron del lugar.

Tras abordar su camioneta y circular un par de minutos, uno de los jóvenes que le pidió fotografiarse con él le hizo una seña para que le diera un aventón, a lo que el alcalde aceptó y el joven que vestía una sudadera gris, pantalón de mezclilla y gorra se subió a la camioneta en la parte de atrás.

"Avanzaron nuevamente por uno o dos minutos, no más allá, el muchacho incluso les dijo que si era posible que lo pudieran dejar en una calle aledaña; el presidente respondió que no, que iban a continuar derecho y entonces es cuando este joven saca de entre sus ropas un arma de fuego. Dispara primero contra el secretario particular, en la parte trasera de la camioneta, y después al presidente, que viajaban en el asiento del copiloto", relató el fiscal en una breve conferencia de prensa en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Precisó que lo anterior lo declararon el propio chofer, así como Carlos Alberto, antes de que fuera intervenido quirúrgicamente, tras recibir un balazo en la cara.

El conductor de la camioneta perdió el control y se estrelló contra el camellón, momento que aprovechó el agresor para bajar de la unidad y darse a la fuga. De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, se sabe que unos metros adelante abordó un automóvil de color negro.

El chofer trasladó al Hospital Fernando Quirozde Valle de Chalco al munícipe y a su colaborador, donde determinaron que por la gravedad de las lesiones no podrían atenderlos. Primero trasladaron en ambulancia al Hospital Regional Alta Especialidad de Ixtapaluca al edil, donde fue sometido a una intervención quirúrgica que duró varias horas. Actualmente los médicos lo reportan grave y se encuentra en el área de terapia intensiva.

El colaborador fue llevado al mismo hospital, donde fue operado y está en el área de recuperación. Su estado de salud es estable e, incluso, pudo rendir su primera declaración sobre el ataque.

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, condenó los hechos y se comprometió a que la Fiscalía General de la entidad investigará el móvil y dará con los culpables del atentado.

A través de redes sociales, varios presidentes municipales se sumaron a la condena e incluso lamentaron el deceso, lo que generó gran confusión en torno a la situación del munícipe, al grado de que el gobierno estatal emitió una tarjeta informativa alrededor de las 15:40 horas, en la que aseguraba que Tenorio Contreras se encontraba vivo.

"Está en cirugía, a las 12:15 horas entró a [quirófano], en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca. El pronóstico es grave, pero los neurocirujanos están ahí todavía", declaró en entrevista el secretario de Salud estatal, Gabriel O’Shea Cuevas, para despejar cualquier duda.

El senador con licencia por Morena Higinio Martínez también subió a sus redes sociales que había tenido contacto con los familiares del presidente municipal y sus colaboradores, quienes le informaron que había sobrevivido al ataque.

Funcionario controvertido. El alcalde morenista de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, asumió la presidencia municipal el pasado 1 de enero y días después declaró que había sido víctima de amenazas de muerte, hecho que se le cuestionó al fiscal como uno de los principales móviles, a lo que respondió que "no descartaban ninguna línea de investigación".

Se le menciona como uno de los principales líderes de mototaxis en el ayuntamiento, con alrededor de 200 unidades, y se le ha vinculado con el Cartel de Tláhuac.

Además, tuvo diferencias con su antecesor, Ramón Montalvo, quien sufrió dos atentados y está vinculado con el crimen organizado.

En su etapa como regidor, en 2005, Tenorio Contreras fue detenido con tres personas más, entre ellos su hermano, acusados del delito de robo de una camioneta en la colonia Ejidal de Valle de Chalco, hecho por el que se inició la averiguación previa CH/II/2718/05.

Recientemente, el edil acusó a 40 elementos de la policía municipal de corrupción.

El fiscal Alejandro Gómez precisó que lo importante en estos momentos es detener al autor material del ataque, para luego determinar el móvil del atentado.