Gobierno federal detalla operativo en Culiacán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario y el gabinete de seguridad presentaron la relatoría sobre el operativo en Culiacán, en el que se detuvo y liberó a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo", y reiteró que se actuó de manera responsable, sin apostar a la guerra o a la confrontación, preservando lo "más valioso que es la vida".

"Ya no es enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Ya no hay guerra. Ya no vamos a exponer las vidas, eso ya se terminó. Queremos la paz y la paz es fruto de la justicia. Es una nueva estrategia, un nuevo paradigma", dijo López Obrador.

Al tomar la palabra, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que nunca antes el gobierno federal había recibido tanta crítica y aunque reconoció que el operativo en Culiacán fue fallido, consideró que eso no debe poner en tela de juicio la estrategia general de seguridad.

Al igual que el presidente, Durazo reconoció que lo ocurrido en Culiacán se derivó de acciones precipitadas, pero insistió en que no debe sobreponerse a la estrategia federal ni "invalidarla".

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, Durazo Montaño señaló que ninguna organización delictiva es más poderosa que el Estado, por lo que en un enfrentamiento con grupos delictivos habrían ganado, pero "¿a qué costo?", dijo.

Al presentar un informe sobre el operativo fallido en Culiacán, el secretario de Seguridad Ciudadana, dijo que la primera información equivocada que se difundió sobre el hecho se hizo con los datos que se tenían en el momento, pero se fue corrigiendo conforme se tenía más información.

Además de Durazo, los secretarios de la Defensa Nacional y de Gobernación acompañaron al mandatario en la conferencia de prensa, en la que reiteraron que la decisión de detener el operativo fue la mejor.

Con imágenes, videos y gráficas, los funcionarios expusieron ante los medios de comunicación el informe del operativo, que será entregado también a los poderes Legislativo y Judicial.

En su oportunidad, el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, presentó la relatoría del operativo, en el que se informó a detalle cada momento, incluyéndose las agresiones que sufrieron elementos de seguridad, además de presentarse diversos videos, uno de ellos sobre la captura de Ovidio Guzmán.