En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

En el acto, el mandatario informó que se presentará la relatoría sobre el operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo" y reiteró que se actuó de manera responsable, sin apostar a la guerra o a la confrontación, preservando lo "más valioso que es la vida".

"Ya no es enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. Ya no hay guerra. Ya no vamos a exponer las vidas, eso ya se terminó. Queremos la paz y la paz es fruto de la justicia. Es una nueva estrategia, un nuevo paradigma", dijo López Obrador.