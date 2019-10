Retocan tumbas y recuerdan a los suyos

La mañana es cálida, los rayos de sol no son tan intensos y un aire fresco abraza el ambiente que se vive en la época otoñal. A la entrada del Panteón Municipal de Gómez Palacio número 1, dos mujeres resguardan una mesa que sostienen flores de cempasúchil. El día de los muertos está cerca y en los camposantos de la región se comienza a observar actividad para recordar a los que ya no están.

En la primera zona de este cementerio se puede ver a varias personas que caminan con escoba y bote en mano en busca de la sepultura a la que le abran de sacar brillo. En la primera de las calles, un hombre recostado sobre una lápida sostiene un pedazo de cartón que utiliza como pincel para rellenar las letras que se encuentran grabadas sobre la superficie de la losa de mármol. Se llama Abelardo Contreras Martínez y dice que desde hace 60 años se dedica a este tipo de trabajos. Comparte que también graba las letras que se leen en las lápidas de los que ya se fueron.

"Tengo 76 de edad y trabajo en esto desde los 13 años , un hermano mío tenía un taller de mármol. Yo era el que le ayudaba".

Incorpora un poco el cuerpo y se sienta al filo de la tumba para platicar que al acercarse el día 2 de noviembre, el trabajo de restaurar losas y hacer trabajos de jardinería en el panteón se incrementa.

Con voz serena, dice que aunque está pensionado y hace poco la libró de un infarto, a él le gusta trabajar en esto, pues es algo de lo que se acostumbró desde que era un niño. Con la mirada fija sobre la tumba reflexiona que pase lo que pase "la vida tiene que continuar". Retoma su pincel improvisado y continua rellenando las letras de pintura negra.

Al seguir la caminata por el camposanto, un joven y un hombre mayor dialogan entre sí mientras cada quien hace lo suyo, uno hace mezcla y el otro remueve la tierra en la que descansa un alma.

Luis Gerardo Paredes Orozco de 17 años dice que tiene desde temprana hora arreglando detalles de una tumba, una marmolería le dio la misión. Por su parte, Cipriano Rosales expresa que "estoy levantando una tumba abandonada. Como la de Villa. Él era mi cuñado, pero no teníamos mucha comunicación, pero a mi me gusta venir a levantarle porque nadie viene, aunque venga cada seis meses o a lo mejor cada año, pero ahí le doy una levantadita". Varios de sus familiares descansan bajo la tierra de este panteón que dice trata de visitar regularmente, pues piensa, "tengo 72 años, ya me falta poquito, ya pesan. A los 72 años es cuando empieza uno a claudicar". Sonríe y prosigue juntando la tierra accionando un azadón mientras tararea una canción.

Van a das las 12 del medio día y el calor comienza a hacerse evidente, aún con ello, se observan más autos estacionados que cargan escobas, cubetas, palas y flores frescas de muchos colores.

El ruido de las palas picando la tierra, se mezcla con el sonido de una lija raspando una figura de yeso, se trata de la señora Rosario Astorga que se enfoca en arreglar el santo de bulto que custodia la tumba de su marido que lleva más de 40 años de fallecido. Su hija Rosario Pantoja, que la acompaña, tenía seis años cuando el señor Gabriel dejó de existir en cuerpo, pero que al pasar el tiempo no es olvidado por sus familiares, por ello en vísperas de la festividad de los muertos acuden a arreglar el lugar donde descansan sus restos. "Si dejamos de venir se pierde la tradición", comenta la señora Rosario mientras sigue puliendo la figura de yeso a la que también retocarán con pintura que cargan dentro de una mochila. Ambas mujeres disfrutan de acondicionar bien el lugar que seguro será visitado por otros familiares del señor Gabriel.

Luego una madre junto con su hijo dividen las tareas para dejar reluciente la tumba del hombre que vio por ellos durante muchos años.

"Venimos de vez en cuando los domingos, va a cumplir 33 años mañana de fallecido", comenta Margarita viuda de García mientras sostiene una escoba.

También montados en triciclo y bicicleta, se dejan ver José Bernardo Licerio Nuñez y Sergio Gerardo, hombres que acuden al panteón acompañados de dos niños a retocar las tumbas de sus familiares, ambos coinciden que se trata de una tradición que no debe morir por eso tratan que se replique en los más pequeños de la familia.