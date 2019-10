Personajes en la historia de méxico

La idea de fundar una revista que recogiera por medio de informantes, los datos para escribir una historia oral de Torreón y el Patronato del Teatro Isauro Martínez, fue de Sonia Salum, y se procedió a formar el patronato de la manera siguiente:

PATRONATO DEL TEATRO ISAURO MARTÍNEZ, INBA: Javier Garza de la Garza, presidente; Carlos Jalife García, vicepresidente; José Amarante Zertuche, tesorero; Sonia Salum, secretaria; Pedro Ruenes Cortina y José Luis de la Peza.

CONSEJO DE DIRECCIÓN: Christian Collier de la Marlière, Felipe Garrido, Javier Garza de la Garza, Carlos Jalife García, Saúl Juárez, Juan Manuel Ramírez, Sonia Salum.

CONSEJO CONSULTIVO: Homero del Bosque Villarreal, Agustín Churruca, Frida Sosa, Luis González y González, Beatriz González de Montemayor, José María Muriá, La Opinión, José León Robles de la Torre, Joaquín Sánchez Matamoros, El Siglo de Torreón, Elías Trabulse.

EDITOR: Felipe Garrido. Jefe de redacción, Francisco José Amparán.

CONSEJO EDITORIAL: Salomón Atiyeh, Héctor Raúl Avendaño, Emmanuel Carballo Villaseñor, Sandra Díaz, Guadalupe Estrada, Beatriz Galíndez, Roberto García Bonilla, Filiberto López, Fernando Martínez Sánchez y José Luis Urdabay.

Empezaron a reunirse las mesas de informantes para la formación de la Historia Oral de Torreón, y la Revista Cultural el Puente comenzó a publicar los artículos de los participantes, con sus versiones, modestas o importantes pero son parte de los hechos históricos. Todo esto ocurría hace tres décadas y las estoy reproduciendo para conocimiento de las nuevas generaciones.

De la revista, se publicaron 12 ediciones bimestrales que actualmente obran en mi poder.

El siguiente artículo es de la autoría de Salomón Atiyeh, Alfredo Colunga y José Zúñiga López, titulado Memorias De la Polvorera (una colonia de Torreón).

El 31 de agosto de 1990 se llevó a cabo la mesa de informantes, titulada Las colonias populares. Participaron en esta ocasión, de nuevo, los señores Salomón Atiyeh, Alfredo Colunga y José Zúñiga López.

Salomón Atiyeh dijo: Al inicio del siglo se instaló una fábrica de pólvora al margen del cerro, y a raíz de eso tomó su nombre la Polvorera. Abarca desde la calle primera, hasta la segunda, a partir de las Lilas, y esas dos calles son dos arroyos que cuando llueve, bajan con fuerza. Es una parte tan alta, que en 1968, cuando amenazaba la inundación, mucha gente fue a refugiarse a la Polvorera; posteriormente, con las fábricas La Constancia, La Unión, La Fe; se le conoció como el Cañón de las Fábricas. Ese era el nombre y así consta en actas de defunción y de nacimiento que datan de principios de siglo.

Esa Colonia ha aportado dos presidentes municipales, Julio de la Riva y Francisco Rivera; líderes a nivel nacional como, Dionisio Encinas y Jesús Figueroa; y a nivel local como, Leobardo Flores. Médicos como Gonzalo Reyes Gamboa y Raúl Cuéllar, que está destacando en psiquiatría. Periodistas como Cadivich y Michelena. Benefactores como el Señor Salomón Gaytán que fue Administrador del Mercado Juárez, primer dirigente de la CNC en Torreón y uno de los socios fundadores de la Planta Pasteurizadora de la Laguna.

Alfredo Colunga habla de que nació el 7 de junio de 1921 y que su padre D. José Colunga tenía 30 o 40 vacas.

Don José Zúñiga López, dijo: Soy nacido y criado en la Polvorera. Lo que yo sé de la Polvorera es que en el siglo pasado llegaron mis padres y entonces era un rancho no una colonia. Quizá ni a rancho llegaba, porque solo había unas cuantas casitas. Cuando estaba chamaco mis padres me platicaban que no había otro modo de vivir que dedicarse a la siembra o a los animales...

Continuará...