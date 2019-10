'Cuando te van a matar, te van a matar, así denuncies mil veces'

Este martes, Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, sufrió un atentado tras culminar una gira de trabajo en el fraccionamiento Geovillas de la Asunción, en ese municipio mexiquense.

El titular de la Secretaría de Salud estatal, Gabriel O'Shea, informó que el estado de salud del edil es grave debido a la lesión cerebral que presenta pues, de acuerdo con autoridades, Tenorio Contreras recibió un disparo en la cabeza.

Anteriormente, el mes de marzo pasado, el alcalde de Valle de Chalco dijo a El Universal que habían aumentado las amenazas de extorsión contra integrantes del cuerpo edilicio del municipio.

En aquellos momentos, Francisco Tenorio señaló que además de él, dos regidores fueron intimidados por supuestos miembros de organizaciones delictivas para que les entregasen dinero a cambio de permitirles trabajar y no dañarlos a ellos o a sus familiares.

Durante esos momentos, y por cuestiones de seguridad, el edil no reveló los nombres ni el partido al que pertenecían los dos integrantes del Cabildo.

"Son dos tipos de amenazas: una es contra los regidores para el tema de la extorsión y otra es la amenaza por el combate frontal que estamos dando contra la delincuencia, tenemos más de 210 detenidos que ya están en el reclusorio y por supuesto que implica que dejemos heridas, que dejemos rencores, incluso tenemos expolicías municipales y de seguridad civil que ya se han remitido y que están cumpliendo procesos dentro del reclusorio y por supuesto que se trastocan intereses", comentó.

En su entrevista, Francisco Tenorio sostuvo que los dos regidores vallechalquenses, al igual que él, no presentaron formalmente una denuncia ante autoridades ministeriales, pero que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había sido informada al respecto.

"No, no quieren presentar denuncias, han colgado los teléfonos y creo que no quieren presentar denuncias, no quieren complicar el tema, pero nosotros seguiremos adelante. No considero que sea pérdida de tiempo (denunciar), pero cuando te van a matar, te van a matar, y así denuncies mil veces te van a ejecutar", expresó.

Aunado a esas declaraciones, Tenorio Contreras expresó: "Sí nos cuidamos, sí da miedito, pero eso no significa que vamos a cesar en el combate frontal a la delincuencia, asumimos esta responsabilidad y como tal tenemos la firmeza para poder generar las acciones necesarias para poder darle seguridad a la gente de Valle de Chalco", expresó.

Ese mes, el alcalde puntualizó que debido a las intimidaciones que recibió no aceptó la protección que le ofreció la Fiscalía mexiquense.

"Temor sí, todos tenemos miedo de morirnos, la mayoría queremos vivir; la vida es algo muy preciado que el creador nos ha dado y que tenemos que conservar, pero esto no significa que nosotros vamos a terminar en una concesión de apoyos a las organizaciones criminales o que vamos a frenar nuestro combate a la delincuencia por razones de temor, no", mencionó