'Héroe chelero' se gana boleto para sexto juego de Serie Mundial

La búsqueda comenzó luego de que en el quinto juego dejara que una bola de home run conectada por Yordan Álvarez golpeara su panza sin soltar las dos cervezas que cargaba en sus manos.

A través de su cuenta de Twitter, Bud Light pidió a sus seguidores ayuda para localizarlo, pues lo consideraban un héroe.

Al encontrarlo, la marca le regaló el viaje al partido y compartió en redes que Jeff estaría vistiendo una playera de su inolvidable momento.

Darren Rovell, un periodista estadounidense, declaró que la acción de Jeff les dejó un derroche económico de 7.2 millones de dólares.

This man is a hero. Twitter please figure out who this guy is so we can reward him. #WorldSeries pic.twitter.com/suMtVECfXY

JUST IN: @budlight is sending “beers over baseball” guy, Nationals fan Jeff Adams, to tomorrow night’s Game 6 in Houston. They’ve also made him a shirt. Media value to Bud Light, according to @ApexMarketing, was $7.2 million. pic.twitter.com/fvP2bz2PoH