Papás de niños con cáncer piden explicaciones sobre el Seguro Popular

Padres de niños con cáncer llegaron hasta el Senado de la República para exigir a los legisladores que les expliquen qué ocurrirá ante la desaparición del Seguro Popular y con los recursos del Fondo de Gastos Catastróficos, lamentaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no haya hecho una consulta popular en materia de salud.

El Hospital Infantil de México Federico Gómez fue el punto de reunión para los familiares que decidieron caminar hasta el Senado de la República para sostener una reunión con Miguel Ángel Navarro, titular de la Comisión de Salud a fin de entender cómo funcionará el Instituto de Salud para el Bienestar que sustituirá al Seguro Popular.

"¡Claridad sobre el nuevo sistema de salud!", "A dónde van a parar los 40 mil millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos", ¡Para cancelar el aeropuerto se hizo una consulta popular, porque a nosotros no se nos tomó en cuenta!", son algunas de las consignas que se leían en las pancartas de los padres de familia.

"Se hizo una consulta para pedir a la ciudadanía sobre el nuevo aeropuerto y el pueblo dijo que no lo quería en Texcoco, aquí la pregunta es por qué no se nos pidió opinión a los usuarios del Seguro Popular; porqué precisamente no se ha consultado a los expertos en la materia, a los médicos y enfermeras. Hay contradicciones, cuando conviene se aplica la democracia y en otras no", resaltó Israel Rivas, papá de Dana, quien recibe atención en el Federico Gómez.

Al llegar a la cámara alta Omar Enrique Hernández, papá de Alexandro, quien padece leucemia linfoblástica aguda, exigió el abasto de medicamentos, puesto que solo los tienen garantizados hasta el próximo diciembre, consideró que la administración actual no los tomó en cuenta, por lo que pedirán a los senadores que no ratifiquen la creación del Insabi.

"Sabemos que hay medicamentos hasta diciembre, pero y después, qué pasará con nosotros, pedimos una consulta a nivel nacional, eso debieron hacer antes de desaparecer el Seguro Popular, si no nos responden, tomaremos acciones como huelgas de hambre y tomar las instalaciones del Senado", resaltó.