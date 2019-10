Sindicato oaxaqueño se opone a programa 'La Escuela es Nuestra'

El Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (SUTIOCIFED) informó que se oponen al programa que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado "La Escuela es Nuestra" a través del cual se entregarán recursos públicos a padres de familia para aplicarse en obras, mantenimiento e insumos de las escuelas.

Según explicó el organismo gremial esto abre la puerta a que los recursos se apliquen de manera discrecional y en la opacidad; además que se corre el riesgo de que las obras carezcan de la especialización necesaria.

Cuando se hace obra pública, detalló, se tienen que llevar a cabo una serie de procesos, licitaciones, contratos, validación y supervisión técnica, entre otros, que en caso de no suceder en el caso de la infraestructura educativa podría traer graves consecuencias.

"Resulta delicado que de vayan a transferir recursos económicos para mantenimiento, rehabilitación y construcción de espacios en las escuelas a un comité formado principalmente por madres, padres y tutores, debido a que no están especializados en el manejo de recursos públicos y que no tienen por qué desempeñar esa labor, eso abre un espacio a la discreción en el uso de los mismos, aunque no se haga con mala intención".

Sobre la posible desaparición del IOCIFED por presuntos actos de corrupción, el sindicato se deslindó y solicitó que se investigue y se aplique la ley contra quienes resulten responsables. Justificó que en lo que va del actual gobierno se han cambiado en tres ocasiones a los directores generales, lo cual retrasa los procesos en la institución y que se adeude a constructores.

Mientras tanto, dijo que los 150 trabajadores del instituto y sus familias se encuentran en la incertidumbre laboral ante su posible desaparición; y que se desconoce la postura oficial ante esta situación.