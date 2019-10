Creía que su novio había muerto, hasta que se topó con él

Una mujer australiana que pensó que su novio de años atrás había muerto, de pronto se topó con él un día, vivo y trabajando en un restaurante.

Según ella, identificada como Rachel, dijo a la web ABC.net, cuando tenía 18 años comenzó a salir con un chef. Luego él perdió su empleo y le pidió dinero prestado. Le devolvió parte del préstamo, pero no todo, hasta que un día dejó de responderle sus mensajes.

Cuando los amigos de Rachel le dijeron que en la casa del sujeto sus cosas estaban desapareciendo, ya no estaban sus pertenencias, luego ya no estaban sus muebles, se le informó que su novio había ido a rehabilitación a otra ciudad, pero no mucho después, la madre de él le envió un mensaje de texto especificando que su hijo había fallecido.

"Suena estúpido en retrospectiva, pero no tienes ninguna razón para cuestionarlo. Si te llamara y te dijera que mi madre había muerto, no dirías 'dame un certificado de defunción'", cuenta Rachel.

Dos años después, sin embargo, entró a un restaurante y se encontró con su ex novio, trabajando ahí. Antes de que ella pudiera dirigirse a él, cuenta, le pidieron que se fuera. Más tarde, la madre de él volvió a contactarla, reclamándole por causar una escena y hacer que despidieran a su hijo.

Ahora Rachel dice que lo único que quiere es sentarse a platicar para esclarecer sus dudas, que es lo mínimo que considera se merece. “Habría tenido preguntas. Una o dos”, señala sobre el encuentro con su exnovio.

DA.