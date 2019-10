El espectacular momento en que tromba marina toca tierra en Chipre

Según se aprecia en las grabaciones compartidas en redes sociales, el torbellino formado sobre el agua se aproxima a una considerable velocidad a las costas del país. Incluso en algunos clips es posible apreciar la presencia de un arcoíris entre el fenómeno natural.

Otras grabaciones muestran como la manga de agua se eleva sobre algunos edificios.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, hasta el momento no se han reportado víctimas o daños materiales mayores a causa de la tromba marina.

Up-close footage of today’s #waterspout coming ashore Limassol, Cyprus! Video sent in by: Katerina K. #wx #tornado #stormhour #weather pic.twitter.com/KxyTU8Ly8S

Another remarkable view of yesterday’s #waterspout towering over buildings in Limassol, Cyprus!



Videos sent in by: Ksenia Tano#wx #tornado #stormhour #weather pic.twitter.com/uAlElKtTsb