Nuestro Recomendado

“Muy feliz” se declaró la tonadillera española Isabel Pantoja ante su estreno en Telecinco como jurado en televisión, concretamente en el concurso de talentos infantiles “Idol Kids”, consciente de lo que en su opinión define a una auténtica estrella:

“Lo difícil es mantenerse, no llegar”. “Es muy difícil después de cuarenta y tantos años estar aquí. Eso es lo que queremos, que de ‘Idol Kids’ salga un gran artista que perdure y sea una megaestrella”, dijo en una intervención sin preguntas sobre su vida personal, tampoco sobre la incipiente carrera de su hija, Isa Pi.

“A mis hijos no los hubiera presentado a un programa así porque hay un botón rojo”, reconoció, antes de destacar que ella se preparó durante 3 años y medio para grabar su primer disco con 15 años, aprendiendo ante un público y formándose “para ser una estrella”.

La tonadillera, el presentador Jesús Vázquez y el resto de estrellas del jurado de este nuevo concurso, Edurne y Carlos Jean, se encontraron con la prensa tras el final de la grabación de las dos primeras fases que se emitirán, “Los Castings” y “Los Rankings”.

“He trabajado en televisión muchísimo y sin trabajar también he salido en ella, pero esto ha sido de lo más bonito que me ha pasado en mi vida artística”, declaró, pese a reconocer que al principio no fue una misión fácil valorar a niños y niñas de entre 6 y 15 años.

Tras casi un año de preparación, España se convierte en el décimo país que emitirá este formato en un intento por reeditar las buenas cifras que en el pasado rindió la emisión en esta cadena de un formato similar, el de “La Voz Kids”, que regresa justamente con quien fuera su conductor. Más de 3.000 niños se inscribieron inicialmente al programa y la última fase de selección, ya con Isabel Pantoja y compañía, se televisará con público en directo. Allí requerirán el visto bueno de al menos dos de los tres jurados con su botón verde y serán los asistentes a plató los que, con sus valoraciones, les otorguen una posición en una clasificación general que les llevará a las últimas galas.