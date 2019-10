'Idealistas, pero cobardes quienes secuestraron a Garza Sada'

Los jóvenes que intentaron secuestrar al empresario Eugenio Garza Sada eran idealistas, pero estaban desubicados y por el acto que cometieron resultaron cobardes, locos y chiflados, dijo David Garza Lagüera, hijo del magnate regiomontano que murió durante un intento de secuestro realizado por un comando de guerrilleros de la Liga comunista 23 de Septiembre, hace más de 46 años.

Garza Lagüera acudió junto con su hermana Consuelo a visitar un altar de muertos que instaló el Congreso de Nuevo León en el vestíbulo del Palacio Legislativo, en memoria de Eugenio Garza Sada, quien lideraba al llamado "Grupo Monterrey", conformado por los empresarios más grandes e influyentes de la entidad.

El Congreso, que este lunes rindió tributo a Don Eugenio, desató la polémica local y nacional el pasado 23 de septiembre al provocar reacciones a favor y en contra, al declarar personas non gratas al historiador Pedro Salmerón Sanginés y al diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, debido a que el primero calificó de "jóvenes valientes", a los guerrilleros que el 17 de septiembre de 1973, participaron en el intento de secuestro que terminó con la muerte de Garza Sada, mientras el segundo respaldó sus expresiones.

David Garza Lagüera dijo sentirse muy contento por las ganas que le pusieron quienes instalaron el altar, al meterse a investigar la vida de su padre. Comentó que además de múltiples fotografías, incluyeron hasta una caja donde el empresario guardaba chicles que los domingos después de comer regalaba a todos los niños de la casa "que se portaban bien".

El empresario agradeció también que el Congreso del estado, a propuesta del diputado de MC, Luis Donaldo Colosio, en días recientes declaró a su padre "Hombre ilustre de Nuevo León" y aprobó colocar su nombre en letras áureas en el muro de honor del recinto legislativo.

Agregó que se sienten "sumamente orgullosos y comprometidos a seguir sus ejemplos, del legado que nos dejó a todo el país, de la obligación que tenemos los que de una forma u otra hemos tenido el privilegio de iniciar con más, pues tenemos más compromiso y más obligación de regresar a la sociedad, al pueblo, pues parte de eso".

Puntualizó que "no sólo como hijo, sino como nuevoleonés, me siento muy orgulloso de ese ejemplo que nos legó, a ver si no nos quedan demasiado grandes los zapatos a los hijos, pero pues siempre continuaremos intentando cumplir con lo que él esperaba de sus hijos y del pueblo".

-¿Qué piensa de quienes defienden a los guerrilleros que lo secuestraron?

-"Pues mira, lo mínimo es que están locos, que los marxistas leninistas en donde se ha aplicado ese tipo, no hay un país que haya mejorado, todos han empeorado".

-¿Nunca fueron jóvenes valientes, entonces?

-"¿Cómo? Nunca. Fueron jóvenes idealistas igual que todos ustedes, yo mismo, fuimos idealistas, pero ubicados, no chiflados y loquitos".

-¿Fueron cobardes en realidad?

-"Cobardísimos".

-¿Y quiénes los defienden?

-"Yo te la volteó. ¿Tú qué opinas de ellos? Yo opino así",

-¿Cómo?

-"Pues de que son chiflados, cobardes, locos, desubicados".

La diputada panista Rosa Isela Castro, presidenta del Comité de Archivo y Biblioteca, que promovió y seleccionó el personaje a quien se dedicaría el altar de muertos, intentó varias veces acotar la entrevista interrumpiendo incluso a Garza Lagüera, para que no hablara sobre la polémica que se generó en días pasados, a raíz del 46 aniversario de la muerte de Don Eugenio, en la que el Congreso participó con la declaratoria de personas non gratas para Salmerón y Fernández Noroña.