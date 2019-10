Nuevo León, vivir entre contaminantes

En 2006 un nuevo desarrollo residencial y comercial llegó a Nuevo León. Céntrika, como lo nombraron, fue considerado uno de los proyectos más importantes de regeneración urbana en la historia de Monterrey. Cientos de familias adquirieron casas cimentadas sobre los desechos enterrados de la entonces minera American Smelting Company (Asarco). Lo que no previeron fue que sus principales vecinos serían empresas como Magotteaux –fundidora de acero -, Vitro –fabricantes de vidrio– y Cemex, entre otras. Industrias que contribuyen todos los días con sus emisiones a la nata de contaminación que cubre la mayor parte de la zona metropolitana del estado.

Con más de dos millones de autos en su parque vehicular, una gran actividad industrial, pocos inspectores para revisar a las empresas y normas laxas, Nuevo León es considerado como uno de los estados más contaminados.

Especialistas ven poco probable que el gobierno vigile más al sector empresarial, pues eso afectaría la actividad económica del estado. "Los de la Cámara de la Industria de Transformación en Nuevo León, las empresas de alto riesgo, los secretarios de Desarrollo Urbano… ellos son los dueños de la pelota de lo que se autoriza y lo que no en N.L en materia ambiental", asegura Guillermo Martínez Berlanga, especialista ambiental.

Y mientras las autoridades federales, estatales y municipales deciden quién será el encargado de prestar mayor vigilancia a las más de cinco mil industrias que existen en el estado, para los habitantes de Céntrika vivir ahí es todo un reto. Todos los días, los autos de este complejo amanecen con una cubierta de polvo que se convierte en algo similar al cemento cuando lo intentan limpiar con agua. Esto no solo se queda en sus coches, son contaminantes que también llegan hasta sus pulmones.

Salvador Guillén llegó a este desarrollo residencial en 2015. Un año después llegaron los problemas de salud. "Las alergias se me dispararon, tomaba antihistamínicos todo el tiempo […] seis meses después perdí el olfato y hace tres meses me operé de pólipos nasales", cuenta Salvador.

Los médicos le aseguraron que una de las causas de estos malestares era la mala calidad del aire que respiraba todos los días. Y es que de acuerdo con los últimos datos del Inventario Nacional de Emisiones de México, el 63% de las partículas PM 2.5 son generadas por fuentes fijas del estado como lo es la industria.

El peligro de estas partículas es que su tamaño es tan reducido que llegan a las áreas más pequeñas de los pulmones y a la sangre, provocando incluso problemas cardiovasculares, explica Rodolfo Posadas Valay, médico neumólogo.

En Nuevo León hay 5 mil 472 empresas que, por su actividad, realizan emisiones que podrían afectar la salud de los regiomontanos. En contraste, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo encargado de vigilar que cumplan con las normas ambientales, únicamente tiene cinco inspectores para vigilarlas a todas, según datos obtenidos vía transparencia.

Esto quiere decir que el Gobierno Federal cuenta con un inspector para cada mil empresas de todas las que tiene que revisar. En la parte estatal y municipal la problemática es similar.

"En una inspección se te va media mañana, como mucho se pueden hacer dos revisiones completas al día, y esto es en el caso federal", asegura Brenda Sánchez, ex funcionaria ambiental.

Los datos muestran que el gobierno está sobrepasado para lograr una real revisión de estas empresas. "Nosotros eramos 12 inspectores para todo el estado, pero manejábamos desde lo forestal, la vida silvestre y también la industria", cuenta Jeremy Zaraj Morales, ex coordinador de inspectores de Semarnat en Nuevo León.

Pero ese no es todo el problema; la corrupción en el estado ha frenado cualquier política que intente revertir la problemática. Berlanga es drástica en este sentido. "Los gobernadores han sido títeres de la industria privada […] ninguno va a querer enfrentar el problema ambiental del Estado porque se echaría encima a los poderosos".

Pese a los altos niveles de contaminación en el área metropolitana de Monterrey, la Profepa redujo el número de inspectores para la zona industrial. En 2012 contaba con ocho empleados para estas tareas y actualmente solo tiene cinco, de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.

Además, el promedio de inspecciones que realizó la Profepa en los últimos dos sexenios ronda apenas entre las 200 y 400 visitas anuales. Esto representa a menos del 10% del total de la industria.

Los habitantes de Céntrika diariamente respiran un aire que combina las emisiones que desechan Cemex, Magotteaux,Vitro, Crisa Libbey y Owens Illinois

Solo en 2017, Magotteaux emitió más de 3 mil toneladas de bióxido de carbono y Cemex reportó la emisión de 51 kilos de plomo, de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Semarnat.

Todos estos contaminantes pueden generar problemas en la salud de los habitantes que los respiran diariamente. "En el corto plazo pueden desarrollar asma. Pero con el tiempo se generan crisis periódicas sin permitir el alivio completo", explica Posadas Valay.

Aunque los habitantes de Céntrika notaron desde el inicio la alta contaminación a su alrededor, fue en 2010 cuando decidieron pedir soluciones por parte de la industria, cuenta Homar Garrido, vecino y representante vecinal.

Sus quejas han llegado hasta la Semarnat y la Profepa, pero las únicas soluciones que han obtenido es la plantación de árboles y en algunos casos, como Cemex, barredoras mecánicas para remover el polvo que queda en la calle como consecuencia de sus actividades.

Para este reportaje se intentó obtener una respuesta por parte de Cemex y Magotteaux, pero ninguna empresa respondió.

Este reportaje de Redes Quinto Poder es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.