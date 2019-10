Prevén rechazar cuentas de Peña Nieto

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados prevé rechazar las Cuentas Públicas de 2015 y 2017, tercero y quinto año de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, por irregularidades "graves y recurrentes" en el uso de los recursos; incumplir los objetivos de la política del gasto, y porque los programas gubernamentales tuvieron sólo un impacto "marginal" en la sociedad.

De acuerdo a los predictámenes relativos a las Cuentas Públicas 2015 y 2017, a analizarse y votarse este martes por la Comisión de Presupuesto, el Ejecutivo Federal ejerció discrecionalmente el presupuesto, generó endeudamiento, no generó el crecimiento previsto y no ejerció debidamente los recursos, por lo que "no existen elementos" para aprobar el ejercicio del gasto esos años.

La revisión y eventual aprobación de la Cuenta Pública es el mecanismo por el cual la Cámara de Diputados ejerce su facultad exclusiva de control financiero del gasto.

Según la versión preliminar de los dictámenes, que aún podrían tener cambios, en 2017 se registraron más anomalías que en 2015.

Se ejercieron discrecionalmente ampliaciones netas por 366 mil 975.1 millones de pesos y la deuda bruta se incrementó con relación al año previo, fue de 7 billones 722 mil 185.1 millones de pesos, "274 mil 221.7 millones de pesos más a los informados un año antes".

Además, se indica que "con corte a mayo, existe un monto de 80 mil 577 millones de pesos que requieren ser recuperados o aclarados por la totalidad de los entes públicos fiscalizados", así que se propone que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) continúe el procedimiento jurídico de responsabilidades y remita a la Cámara de Diputados -en 60 días a partir de la aprobación del dictamen- información sobre la recuperación o aclaración de recursos.

El mayor número de irregularidades se concentró en el gasto federalizado y la mayoría de las observaciones se ubicaron en Michoacán, Estado de México, Veracruz, Guerrero y Chiapas. Otra anomalía detectada fue que ese año el gasto neto total ejercido por el sector público fue de 5 mil 255 millones de pesos, "superior en 7.5% al presupuesto aprobado, e inferior en 7.9% real comparado con 2016".

Sobre la Cuenta Pública 2015, se indica que el Ejecutivo "ejerció discrecionalmente ampliaciones netas por 222 mil 570 millones de pesos" y la deuda bruta al final de ese año fiscal quedó en 5 billones 74 mil millones de pesos, "527 mil 403.5 millones de pesos más a los informados un año antes".