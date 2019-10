Denuncian falta de cuidados en niños con enfermedades terminales

El coordinador del Partido de la Revolución (PRD) en el Senado, Miguel Ángel Mancera, urgió a la Cámara de Diputados a legislar en materia de cuidados paliativos, ya que actualmente el 80% de los menores que padecen enfermedades terminales no cuentan con este beneficio.

"Más del 80% de niños con una enfermedad terminal, no tienen acceso a fármacos especializados para cuidados paliativos. En la Ciudad de México, 23 mil pacientes que necesitan medicamentos contra el dolor, no tienen acceso, debido que solo hay 28 farmacias que pueden surtirlo y las cantidades que manejan no son suficientes", precisó.

Al inaugurar el Primer Simposio Internacional sobre Cuidados Paliativos Pediátricos en el Senado, Mancera Espinosa afirmó que en México cada año mueren más de 16 mil menores por falta de medicamentos o negligencia en los servicios de salud, lo que se hace más evidente en pacientes con escasos recursos y sin acceso a la medicina.

Por lo que urgió a establecer en la ley la obligación del Estado mexicano para atender esas necesidades, pues dijo es indispensable que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa, avalada por el Senado de la República, para incluir el concepto de cuidados paliativos en el artículo cuarto constitucional.

El exjefe de gobierno de la CDMX, adelantó que el PRD en el Senado, impulsará reformas que establezcan en la ley, las dosis pediátricas en materia de drogas médicas, toda vez que hoy los médicos deben hacerlo a cálculo para administrarlos.

La doctora Lisbeth Quesada Tristán, fundadora de la Primera Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos en San José de Costa Rica, asentó que México está en el momento y con la oportunidad de hacer las cosas muy bien, desarrollando su propio programa.

"Son los menores a los que más se les violan los derechos. Todavía creemos que son nuestros objetos, y que deben hacer lo que decimos, cuando lo decimos y en el momento que queremos, sin respetar su deseo o voluntad", refirió.

El director normativo de Salud del ISSSTE, Ramiro López Elizalde, mencionó que en 2002 se consolidaron los primeros esfuerzos sobre cuidados paliativos, aunque solo en el ámbito del cáncer, pues era importante mejorar la calidad de vida de los pacientes en fase terminal.