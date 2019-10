Hombre arroja huevos a turistas en escaleras de El Bronx utilizadas en Joker

Según se aprecia en un clip compartido en redes sociales, un hombre con una cartera de huevos en la mano, arremete desde la altura contra un grupo de turistas arrojándoles los huevos con la intención de ahuyentarlos.

"Oh, por Dios, esto es lo que el Joker hizo. Ustedes no gastan dinero en mi negocio y solo vienen aquí a tomarse fotos. ¡Lárguense de aquí! Al estadio de los Yankees es donde van los turistas", grita notablemente molesto el sujeto hacia los visitantes.

Cabe destacar que lugareños del mencionado distrito en la ciudad de Nueva York, han expresado a medios locales y por medio de redes sociales, su descontento con las masivas visitas a las famosas escaleras.

Lmao Keep Thinking Them was 167 Steps Is A Landmark For Tourist. pic.twitter.com/Km6VYqLFmi