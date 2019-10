Devuelven dinero olvidado en abrigo de segunda mano donado

Los billetes estaba cuidadosamente doblados, comenta la mujer que hizo el hallazgo. "Cuando metí la mano en el bolsillo, sentí algo. Cuando saqué el dinero, me asusté un poco, así que lo guardé en el bolsillo por un segundo y luego lo volví a sacar y corrí a ponerlo en la caja registradora" dice Jennifer Kimes a Fox News.

Ella avisó a Tammy Wendland, la dueña de la tienda, quien pudo localizar al propietario legítimo del dinero, es decir, la persona que donó el abrigo, y devolvérselo.

El hombre entonces contó que había guardado el dinero en el bolsillo del abrigo pensando que sería un lugar seguro, pero luego olvidó que lo había puesto ahí.

"No puedo imaginarme perder tal cantidad de dinero”, añade Kimes.

DA.

Valparaiso resale shop worker finds $7K in coat pocket, gives it back to owner https://t.co/eQKzAR3TXu via @6abc pic.twitter.com/KoloPgBVtW