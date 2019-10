Le escribe a diario a su padre fallecido y de repente le contestan

Chastity Patterson, que vive en Newport, Arkansas, enviaba diariamente mensajes de texto al número telefónico de su padre, fallecido 4 años atrás, hasta que de pronto hace unos días recibió una respuesta.

"Hola papá, soy yo. ¡Mañana será de nuevo un día difícil!", escribió la joven de 23 años en su último mensaje, donde cuenta las cosas que ha vivido recientemente en su vida. "Estoy muy bien, estarías tan orgulloso de la mujer en la que me he convertido… […] ¡Solo quería decir que te amo y realmente te extraño!", termina el mensaje, detalla la agencia Ruptly.

"Mi nombre es Brad, perdí a mi hija en un accidente automovilístico en agosto del 2014 y tus mensajes me han mantenido con vida. Cuando me escribes, sé que es un mensaje de Dios", fue la inesperada respuesta que recibió Chastity.

"Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón. Eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiera convertido en la mujer que eres [...] me recuerdas que hay un Dios. Me disculpo de que tengas que pasar por todo esto, pero si esto te hace algo mejor, estoy muy orgulloso de ti", fueron las palabras del hombre que escribió.

