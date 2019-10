DICHOS DE SOR JUANA

ES VITUPERIO Y NO ELOGIO LA ALABANZA EN EL INDIGNO

Cuando un alto cortesano del palacio virreinal escribe unos versos que ensalzan los de Sor Juana, La Americana Fénix corresponde con un romance donde su modestia se dice ofendida por creer que no merece el aplauso, es decir, porque "es vituperio y no elogio / la alabanza en el indigno". Los versos dicen claramente que Sor Juana se siente indigna de recibir el honor del reconocimiento para su obra, lo cual, obviamente, nunca fue realidad.

Quizás el proverbio venga de mucho tiempo antes del siglo de Sor Juana pero de cualquier manera ha llegado hasta nuestros días y de vez en cuando se puede escuchar en tanto se celebra a quien no merece elogios. Es razonable aceptar el caso contrario, que se festeje a quien sí lo merece, aunque la censura siempre encontrará motivos para manifestarse y a quien deje que le enciendan sahumerios lo tachará por ególatra, narcisista o mitómano.

Muchos elogios se vertieron para Sor Juana durante su vida y ella debió aceptarlos no sólo dejando que hirieran su modestia, sino aceptando que se lesionara también su condición de religiosa. Sin embargo, tampoco dejó de reconocer que se sabía dueña de buena dosis de filaucia, es decir, de amor propio. Su obra trasluce que leyó y estudió mucho y entre todo ello, a los gigantes del Renacimiento italiano quienes enseñaron a la humanidad que el creador (como lo fueron ellos) merecía reconocimiento por su obra y debía aceptarlo. En el fondo de su conciencia erudita, La Americana Fénix sabría que ella no era indigna de recibir el aplauso. Mucho había estudiado, mucho sabía, mucho saber mostraba, mucha obra genial producía. De cualquier manera Sor Juana dice: "es vituperio y no elogio / la alabanza en el indigno".