La Columna de Rosell

Frustrante resultado el del viernes en Morelia para el equipo de Memo Almada, hicieron lo suficiente para ganar y tuvieron que sufrir para empatarlo. De llamar la atención la actuación de Julio Furch, el argentino se perdió una increíble al principio del juego, cuando hizo exactamente lo opuesto a lo que se pide cuando estás de cara a la portería, echar el cuerpo hacia atrás y levantar el balón cuando Sebastián Sosa ya estaba batido. Eso fue sólo el aviso de uno de los peores partidos del Emperador del Gol con Santos Laguna, incluso falló un penal donde le mandó todas las señales al uruguayo Sosa de que dirección iba a llevar su envío.

Pero Julito no podía irse sin recordarnos el pedazo de delantero que es y que solo paso una mala noche. Furch marcó un gol fantástico de cabeza que nos da la oportunidad de recordar a dos de los mejores goles de cabeza que el mundo recuerda, goles de Jared y de aquel formidable delantero alemán de los sesenta Uwe "El Panzer" Seeler, el delantero germano fue mundialista en Suecia 58, Chile 62, Inglaterra 66 y todavía alcanzó con dignidad el mundial de México 70, haciendo un gol de cabeza de espalda al arco nada más y nada menos que al inmortal Gordon Banks de Inglaterra en los cuartos de final en León, remate sumamente parecido al de nuestro Jared contra Italia con la marca de Maldini y batiendo a Buffon, gol precedido por una sinfonía de toques mexicanos y "componiendo" un mal servicio del gobernador de Morelos.

El gol de Furch anulado todavía queremos saber porque, fue un recurso de un gran delantero centro, se iba cayendo con la marca de un defensa, pero antes de hacer contacto con el césped le alcanzó la concentración para peinar el balón a segundo palo, ¡en plena caída! Un golazo que Galván Basulto decidió invalidar por supuesta falta de Julito sobre Loeschbor, cuando los dos fueron a disputar lealmente la posición, uno para rematar y el otro para despejar, Furch ganó bien, pero para no variar no quisieron revisarla por medio del VAR. Almada y nosotros seguimos lamentándonos de que se haya anulado uno de los mejores goles de cabeza en años.

Pero estaba escrito que no era la noche de Furch, se le adelantó Halloween, al grado de que el gol del empate a dos de Santos, Hugo Rodríguez tuvo que vencerlo en el salto, Julio se elevó, pero Hugo mejor posesionado le disputó el remate como si fuera un rival y cabeceó muy bien para la igualada. Santos dejo dos puntos y esa misma noche el Necaxa venció al Atlas en Guadalajara retomó el liderato al llegar a 28 puntos por 27 de los laguneros, además para culminar el viernes negro de Julio, el nueve de los Rayos, el paisano del Emperador, Mauro Quiroga clavó un par para llegar a once goles, dos más que Julio César.

Rayos y Guerreros se han alternado en el liderato de este Apertura 2019, igual ahí se la llevan y terminan como primero y segundo, abriendo la posibilidad por mínima que esta sea de repetir la inolvidable final del primer torneo corto de la historia, en el Invierno de 1996.

Ahora, Santos ya descansó y Necaxa lo hará la próxima jornada, los guerreros pueden recuperar el liderato venciendo este martes a los Gallos Blancos en el Corona, donde sólo han dejado ir dos puntos de 21 disputados y presumen marca de 23 anotados por 5 recibidos para una impresionante diferencia de más 18.

En La Laguna prensa y afición no dejamos de preocuparnos por algunas deficiencias en el funcionamiento del equipo de Almada, como también en todas las plazas de la Liga MX se preocupan por las falencias de sus equipos, decir que a Santos no le va a alcanzar para salir campeón por algunas desatenciones es exactamente lo mismo en los demás cuadros de la Liga, de los que se van a calificar, Santos tiene las mismas oportunidades de levantar la Copa que los demás, la liguilla sigue siendo el mismo torneo pero con diferente formato y ahí los duendes andan sueltos. A seguir disfrutando del buen espectáculo que en la mayoría de sus partidos brinda el cuadro de Almada (ejemplo, el viernes en una cancha mojada) y como diría el gran Frank Sinatra: "The best is yet to come".