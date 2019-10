Desconocido, paradero de Carlos Romero Deschamps

Ni el Gobierno federal ni la Fiscalía General de la República (FGR) emitieron un comunicado el día sábado para aclarar la versión que indica que presuntamente Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), habría salido de México en medio de las investigaciones judiciales en su contra por enriquecimiento ilícito.

Fue ayer cuando se dio a conocer la noticia de la presunta salida del país de Romero Deschamps, la cual habría ocurrido cinco días después de que el exfuncionario renunciara a su cargo como dirigente del STPRM.

Por la tarde, la agencia de internacional Reuters informó que incluso la Fiscalía General de la República (FGR) pidió ayuda a la Interpol para dar con el paradero de quien presidió el sindicato petrolero por 26 años.

La información fue confirmada por un miembro del equipo de Reuters bajo la condición de anonimato.

Cabe señalar que hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República no había emitido ningún comunicado oficial sobre la información vertida acerca del paradero del exlíder sindical Romero Deschamps.

Manuel Limón, secretario general interino del STPRM, dijo que el presunto evasor de la justicia continúa en el país, puesto que "no tiene por qué huir". No obstante no dio detalles sobre su paradero.

En tanto, corrientes disidentes a Deschamps desconocen dónde se encuentra el también exsenador priista, pues indicaron que no se presentó a la asamblea que realizaron los secretarios generales de las 36 secciones que conforman al sindicato que se llevó a cabo el 16 de octubre.

El STPRM tampoco emitió una postura oficial sobre las investigaciones y paradero de Romero Deschamps.

Las versiones se dieron un día después de que un juez federal negó al exfuncionario una suspensión definitiva contra el bloqueo de sus cuentas bancarias, medida que fue ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo.

Cabe recordar que el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México el que negó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1452/2019, aunque no detalló los motivos de su decisión y si está incluía las cuentas de sus familiares.

La batalla legal en la que se encuentra Romero Deschamps fue promovida por el gobierno federal, ya que hace dos semanas Andrés Manuel López Obrador informó que su gestión presentó dos denuncias contra el sindicalista por irregularidades en sus ingresos.

"Hay dos denuncias que se enviaron a la Fiscalía General de la República, no es como sostienen que se congelaron cuentas, pero sí se enviaron las denuncias a la fiscalía, que es la que se tiene la investigación de este asunto", dijo.

Después de dicha declaración, el exlíder sindical petrolero dejó las filas de su gremio.