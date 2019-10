Es bueno saberlo

Tres hermanos se reparten 1,300 pesos. El mayor recibe el doble que el mediano y éste, el cuádruple del pequeño. ¿Cuánto recibe cada uno? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Rompe y no tiene manos, corre y no tiene pies, sopla y no tiene boca. ¿Qué te parece que es? Pregunta: ¿Quién dijo: Mi vida está llena de aspiraciones? ¿De quién se trata? Junto con Steve Jobs, a mediados de los años 70 comenzaron la creación de los ordenadores Apple I y Apple II, convirtiéndose en los padres de los PC (Computadora Personal). ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Kimberly Clark, empresa fabricante de papel fundada en 1872 en Wisconsin, EUA. Por John Kimberly y Charles Clark. En 1914 desarrolló un algodón de pulpa de celulosa que utilizó como material de vendado el ejército estadounidense en la Primera Guerra Mundial, que a su vez, fue la base para la Toalla Sanitaria Kotex para las mujeres en 1920 y después le seguiría Kleenex, los primeros pañuelos desechables de papel. En la década de los años 1970 comenzó la producción de los pañales desechables. Su crecimiento empezó en los años 1950 creando nuevas plantas en México, Alemania y Reino Unido, cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 1929 y del 1999 al 2012 a sumado varias adquisiciones comercializando varios productos como, guantes sanitarios, productos para incontinencia y productos para la alimentación y seguridad del bebé con marcas muy reconocidas como Huggies, Cotonelle, Pétalo, Regio, Evenflo, Scott, S. K., Diapro y otras más, que la convierten en líder en la fabricación de productos de higiene a nivel mundial. LOS LEONES: Continuamos con el Aniversario del Club. Se inició el Desfile Real con la participación de las Reinas del Club Nous de Torreón y la Reyna de los Cachorros del Club de Lerdo seguido de los Heraldos (Iker y María) nietos de nuestra D. L. Carmina Muñiz de Carriedo que antecedieron a la presentación de Ximena I, hija de los C. L. Zacarías Espino Andrade y su Dama Cecilia. Cabe mencionar que Ximena I, repite como Reyna a solicitud del Presidente actual José María Sánchez Castellanos en virtud del trabajo realizado durante el Ejercicio 2018-2019 y del cual presentó su informe de servicio voluntario antes de ser coronada para el Ejercicio 2019-2020 por los PDG Hugo Leonel Ramírez y Carlos Reséndez Rodríguez y del 2º. Vice Gobernador del Distrito B2 Víctor Manuel Carrillo Montoya encargado de colocarle la nueva Banda que la ratifica como Reyna de nuestro Club, dando lectura al Juramento Real, agradecer la invitación y comprometerse nuevamente con el servicio. Después de felicitar a la nueva Soberana le manifestó que el 77 Aniversario lo invitó a reflexionar ya que el número 7 es de suerte y al ser el doble, tiene que ser doble suerte y que en México se distingue por la elección de sus Reinas, ya que ello significa trabajo y que son un ejemplo entre los jóvenes y ayudan a promover el servicio, solicitándole a la C. P. Teresa Becerra Pinedo, como representante del Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro, lo salude de nuestra parte y le comente lo que vio y espera que algún día nos visite para estrechar nuestras relaciones ya que de alguna forma a todos nos interesa el bienestar de la comunidad; contestando que es un gusto enorme estar con nosotros y conocer el gran número de apoyos para beneficiar a miles de gentes durante los 77 años y también es un gusto representar al Gobernador y que es una experiencia que no la va a olvidar, no sin antes darlos el saludo que nos envió por su conducto e informarle de lo acontecido; terminando con la Clausura de nuestro Presidente y la invitación para iniciar el Baile Real y disfrutar de una sabrosa cena en compañía de su Dama Paty como Coordinadora del Comité de Damas Leonas del Club de Leones de Gómez Palacio, A. C. En la Sesión del próximo miércoles se entregarán las Calaveras del 2019. No falten. //Merece una gran promoción//El orgullo de nuestra tradición//Pues son famosas nuestras Calaveras//Más allá de nuestras fronteras. //Nacieron en el siglo XIX//Ya desde entonces conmueve//Con José Guadalupe Posadas//Fueron bien expresadas. //Invento a modo de cuento//De manifestar el descontento//Con versos irreverentes//De tantas cosas hirientes. //Diego Rivera refina//Al vestirla de Catrina//Y al pintarla colorida//La volvió más conocida. Entretenimiento: La respuesta del dinero entre hermanos es: 800 el mayor, 400 el mediano y 100 el menor. Mayor= 2(4x) Doble del mediano. Mediano= 4x 4 veces el menor. Menor= x. Por lo tanto 8x+4x+x= 1,300. 8+4+1=13=1,300. 1,300/13=100.x=100. ¿Sencillo no? Adivinanza: El Viento. Pregunta: Un asmático. Se trata de: Steven Wozniac - Woz. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! "Nosotros servimos".