La creación infinita de Libra

Con pequeñas obras de arte esparcidas sobre una mesa de cristal, de las que dice, se tarda 25 minutos en realizar, Jesús Pérez, mejor conocido como Libra en el ambiente artístico, lleva prácticamente toda su vida dedicando parte de sus horas del día a la producción de arte, para eso su mente no ha tenido límites.

"Desde la primaria, a los 6 años ya hacía mis dibujos, y toda la primaria, secundaria. Soy enfermero y siempre mis trabajos, mis presentaciones de clases los hacía con dibujos", expresó recargando los codos sobre la mesa.

Libra es un hombre sencillo y cálido, a primeras palabras pronunciadas por su boca, deja ver que es un apasionado por el arte y la cultura, que aunque no cuenta con estudios especializados, su destreza es empírica, pues siempre ha tratado de aprender de otros artistas que se ha topado en el camino. Y lo más importante nunca ha soltado el lápiz o el pincel.

Sobre las influencias artísticas que pudo haber tenido por parte de la familia, recuerda a un tío abuelo llamado Feliciano de la Torre, del que se expresa fue un gran artista y dibujante.

"A los 16 años estuve en una escuela de artes plásticas que se llamaba Miguel Ángel, estaba ahí en la Avenida Morelos y calle Leona Vicario con el maestro Carlos Magallanes, el fue mi primer maestro de arte".

Curiosamente a la edad de 25 años, el artista lagunero decidió ingresar a las aulas de una escuela de enfermería, su inspiración: su anhelo de haber estudiado medicina y la "carrilla" que sus amigos le echaban por no contar con estudios.

"En mi adolescencia todo mundo estudiaba y yo no, porque mis hermanos tampoco. Yo soy el único que saqué la carrera. Los amigos empezaban con bullying, carrilla, porque no estudiaba, porque no era nadie y ya grande me puse a estudiar, me hubiera gustado estudiar medicina pero ya estaba muy grande ya tenía 25 años y me metí a la escuela de enfermería".

Su papel como enfermero se desarrolló más con pacientes particulares que dentro de instituciones dedicadas a la salud. Ahora dice, sólo ejerce la carrera cuando alguien necesita su ayuda. No cobra si se requiriere de sus atenciones.

"También cuando estuve de estudiante de enfermería hice prácticas en un centro psiquiátrico de Gómez Palacio con el doctor Dionisio Sánchez Guerrero". De esa experiencia dijo, que al vivir muchas situaciones impactantes, piensa escribir un libro para relatar esta y otras etapas de su vida.

Jesús aparte de disfrutar el arte, practica deporte. Relató que tiene la disciplina de ir al gimnasio, así mismo juega futbol. Pero él no mezcla sus pasiones, su obra artística no se inspira en otras facetas de su vida. Libra es el artista, y Jesús el inquieto hombre que siempre está explorando alternativas para dejar ir su energía, pues él mismo se considera hiperactivo. Duerme poco y durante el día hace mucho.

En ese tenor, compartió que todos los días produce. Sobre su estilo, dice, se le podría considerar un poco realista. El retrato es su especialidad y por lo regular pinta rostros de personajes de diversos ámbitos, tal como el deportivo, cultural, político. "Veo imágenes en Internet, en fotografías, en revistas, y si me gusta una, le saco una copia y pinto. También hago muchos retratos de personajes en pluma".

Así mismo, sus manos intervienen inimaginables objetos a los que les da otro uso, tal es el caso de lámparas hechas con botellas recicladas o discos de vinilo que cumplen la función de un reloj de pared.

"El tiempo me es insuficiente, quisiera que el día tuviera 100 horas para hacer tantas cosas", confesó detrás de una sonrisa.

El teatro, es otra de las disciplinas artísticas por las que Libra se ha dejado seducir, y que experimenta.

"Estoy en grupos de teatro, yo hago la caracterización de Emilano Zapata de la Revolución [...] estuve con el doctor Sánchez Frayre en el Grupo de Teatro los Ciervos que hacemos las leyendas laguneras".

Por otro lado ubica varias esculturas en algunos municipios de La Laguna, tal es el caso de un busto de el general Francisco Villa colocado en una plaza de Viesca, Coahuila.

Con ello, Libra deja ver que su creación no tiene limites y que siempre se dejará llevar por el arte.