Mujer 'resucita' mientras era preparada para su velorio

Trabajadores de una funeraria quedaron sorprendidos al notar que una mujer que había sido declarada como muerta, se encontraba respirando mientras la preparaban para su velorio.

Los hechos tuvieron lugar en Buenos Aires, Argentina, después de que el jueves la mujer identificada como María Muñoz, de 85 años, fuera declarada muerta por las autoridades del nosocomio donde se encontraba internada. Recogen medios internacionales.

Al llegar Muñoz a la funeraria, empleados del sitio notaron que aún respiraba, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de una ambulancia para que la mujer, que padece leucemia, fuera trasladad nuevamente al hospital.

Presuntamente personal del centro médico elaboró los documentos que certificaban el fallecimiento de María, los cuales contaban con firmas y sellos de las autoridades del recinto.

"Me avisan que mi mamá había fallecido y al rato me llaman de que resucitó en la casa velatoria. La verdad que estamos muy mal, muy nerviosos, no sabemos donde estamos parados", declaró a medios locales argentinos uno de los hijos de la mujer.

Los familiares de Muñoz se encuentran en espera de una explicación por parte del personal del hospital, acerca del diagnostico erróneo.