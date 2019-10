Ahora que empieza el "juego de las sillas" en el Poder Judicial del Estado de Coahuila, muchos nombres se escuchan para suceder a doña Miriam Cárdenas en la presidencia del poder judicial del estado, como el magistrado multifacético e influencer Miguel Mery Ayup, y con muchas más posibilidades por su trayectoria Luis Efrén Ríos Vega, entre otros; pero como quien "calladito se ve más bonito", también está el magistrado Homero Ramos Gloria, de quien se dice es muy amigo del "góber" Miguel Riquelme y lo está guardando y protegiendo ahí en el Poder Judicial para que ningún "dardo venenoso" le quiera sacar los "trapitos al sol" de sus tenebrosos tiempos de procurador de Justicia del Estado durante el sexenio de Rubén Moreira. Don Miguel le dijo "ayúdame que yo te ayudaré", y por eso Ramos Gloria sigue viendo y litigando algunos asuntos por encargo del propio gobernador. Vaya que con eso se nota la extremada confianza que le tiene.

Y de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de paños de lágrimas, quien luce harto desesperada y "dando patadas de ahogado" para levantar la mano y llamar la atención a todas luces es la estridente síndica de minoría Dulce Pereda, quien dicen se la pasa llorando amargamente ante su inminente descalificación para ser una de las bendecidas con una candidatura para una de las tan codiciadas becas... Perdón, diputaciones locales que se disputarán en el cada vez más cercano proceso electoral, por lo que la síndica, además de pasársela elucubrando todo tipo de artimañas y señalamientos para golpetear a la administración del alcalde Jorge Zermeño, también aboga por ciudadanos en estado etílico inconveniente. Sin embargo, los subagentes aseguran que la gota que ya derramó el vaso y provocó tremendos berrinches en Palacio Rosa es que en su desesperación la síndica perdió las formas y, no conforme con tomar los eventos del gobernador Miguel Riquelme para utilizarlos como su pasarela personal y robar cámara, ahora se la pasa convocando a medios de comunicación sin importarle la agenda estatal con tal de figurar y satisfacer su adicción a la "declaratitis" por grillas sin importancia, como sucedió esta semana, que luego de que fuera balconeada a través de las inestables redes sociales en un video donde se le escucha pidiendo información sobre un detenido en el filtro del alcoholímetro le dio por poner una denuncia penal con copia a la Corte Penal Internacional, Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la corte de Ginebra, porque con la publicación del video doña Dulce alega violaron su intimidad y pusieron en riesgo su seguridad. Lo malo es que le dio por citar a la prensa a la misma hora que tenía evento el "góber", por lo que aseguran que con estas actitudes doña Dulce perdió el piso y en el tema de las candidaturas se quedará como los chinitos, "no más milando", y todo por olvidar que en política "la forma es fondo".

******************

Vaya que quien debería aprender del dicho "No se puede estar bien con Dios y con el diablo" es el socialité saltillense Samuel Rodríguez, y es que nuestros subagentes, disfrazados de influencers, nos reportan que al profesor que despacha únicamente desde su búnker del Edifico Coahuila no más no se le da por negar sus orígenes moreiristas, razón por la que últimamente se la pasa compartiendo en sus redes sociales estados de quien para él (según los subagentes) fue, es y seguirá siendo su mero mero jefe, su colega, el profesor y "exgóber" bailarín Humberto Moreira; sin embargo, de acuerdo con los subagentes, don Samuel no solo invierte su tiempo en las redes sociales, sino que, por otra parte, haciendo alusión al dicho "No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha", trae bajo el brazo izquierdo la repartición de varias candidaturas para las diputaciones en La Laguna, pero ¡oh, sorpresa!, no del PRI, estimado lector, sino de los partidos morralla, para bendecir incluso a expriistas y exmoreiristas sin importarle que con su "grandiosa estrategia" perjudique a su alma mater tricolor, por lo que al parecer don Samuel está haciendo malabares en lo oscurito para, ya sea con melón o con sandía, evitar pasar a vivir en el error, aunque también olvida que "el que a dos amos sirve, con uno queda mal", o más aún, "el que juega con fuego, se quema". Veremos.

******************

La que se tomará un mes de vacaciones para "reactivar vibras" y regresar con todo para seguir levantando la mano a sus nuevos mejores amigos del Partido Revolucionario Institucional es la expanista y hoy directora del Teleférico, Verónica Soto, quien tras un arduo trabajo en un puesto que parecía más de consolación le ha sabido sacar provecho, y ya hasta parece ajonjolí de todos los moles. Tal es su afán de seguir en la escena política de la entidad que no descartaba la idea de ser candidata para alguna diputación por parte del PRI, pero al ver que su nombre no se encontraba entre los bendecidos, como sería el caso de la secretaria de Cultura de Coahuila, Sofía García Camil, quien prácticamente se encuentra próxima a salir como mandamás de la Cultura en la provincia para irse de campaña, pues adelantándose a futuro doña Vero ya se anda apuntando para tal puesto. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de sillas rotas de eventos públicos, que tanto ella como la subsecretaria de Turismo en La Laguna, doña Maru Villarreal, estuvieron presentes en la presentación del festival Julio Torri, no como funcionarias, sino como parte de la "sociedad civil", caso contrario al de su jefa, la secretaria de Turismo, Guadalupe Oryavidez, a quien ni por cortesía le giraron una invitación a tan magno evento; pero eso sí, le llegó la notificación de pago por viáticos de sus dos subordinadas, "Pituca y Petaca"... Perdón, Vero y Maru. Cuando doña Lupita reclamó a la oficina de Cultura, le dijeron que ellas no habían sido invitadas como parte de la Secretaría de Turismo, sino que entraron como unas humildes promotoras de la cultura, por lo que no ocuparon sillas en las mesas centrales, sino en las de la orilla. Eso sí, eso no impidió cargar bien sus celulares para tomarse la selfie con el "góber" Miguel Riquelme, como si de algo sirviera.

******************

A quienes se les pondrá color de hormiga en los próximos días son los dirigentes de la sección 5 del SNTE. Nuestros subagentes, disfrazados de chalecos antibalas de la Fiscalía, nos informan que ya están más que listos los expedientes que acusan a José Luis Ponce Grimaldo del robo hormiga de algo así como 60 milloncillos de pesos del fondo de ahorro de los sufridos maestros. Dicen que además en la travesurilla hay varios los implicados y que en los días subsecuentes, estimado lector, puede ir preparando el refresco y las palomitas para disfrutar de este amargo y cinematográfico episodio al que se harán acreedores los prófugos del gis… Perdón, los educadores, que lamentablemente no cuidaron el tesoro más preciado por los maestros, que son sus ahorros. Esto, previo a la publicación de la convocatoria para la renovación de la dirigencia, empañada con estos lamentables sucesos donde todo apunta a que antes de que el buen José Luis publique la convocatoria estará con la misma suerte que la maestra Elba Esther Gordillo. Y como dato curioso, los subagentes, que todo lo oyen, dicen que el dirigente fue el único que no apareció en las fotos de hace algunos días cuando el magisterio con bombo y platillos se afilió al Partido Revolucionario Institucional y la protesta la tomó el mismísimo "góber" Miguel Riquelme. ¿No será que están pagando caro el desaire? Que conste que es pregunta.

******************

Los que parecen estar un poco nerviosos porque sienten que se les están acabando los privilegios de un contrato leonino que durante años les dejó un buen margen de ganancias son los encargados de la concesionaria del servicio de recolección de basura en la hermana república de Gómez Palacio, Círculo Recolector, a quienes la alcaldesa Marina Vitela les empezó a exigir no solo la renovación del parque vehicular cada cinco años como debería estar sucediendo, sino que la empresa aumente las rutas de recolección y les ponga sistema de rastreo a sus unidades para que no le anden haciendo al vivo. Nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos comentan que doña Marina ha tenido unas cuantas dificultades para negociar con la empresa concesionaria, principalmente porque la falta de liquidez ha hecho que los pagos se atrasen y, prácticamente como siempre, el Municipio está en deuda, pues como que no le queda muy bien que digamos eso de andar exigiendo mejoras sin antes ponerse al corriente.

******************

¿Se acuerda, mi estimado lector, de que hace más de dos años se colocó la primera piedra del nuevo edificio de la Vicefiscalía de la Región Laguna en la ciudad de Lerdo? Para ese entonces todos se pusieron para la foto, y con ello se prometía una eficiente procuración de justicia para la región. Pues nada, el tiempo pasa y la foto solo quedó para el recuerdo. El edificio se quedó literalmente a medias, porque le falta el segundo nivel, donde se supone estarían las mesas para recibir denuncias, y de lo nuevo solo "mudaron" el mobiliario y el viejo equipo de cómputo. Ni hablar de la parte pericial tan importante en el nuevo Sistema de Justicia Penal, pues son quienes llevan las evidencias, ya que de las dos ambulancias del Semefo funciona solo una. Y del equipamiento para los agentes ni agujas les dan para remendar los uniformes, así como las unidades de la DEI, que apenas si jalan para los operativos. Donde las necesidades cada día van en aumento, desde que el Gobierno de José Rosas Aispuro tomó cargo, es con el manejo de información, al no contar con un área de Comunicación Social en la vapuleada dependencia, cada vez que se presenta una situación delicada la información es escueta y tardía, incluso la Vicefiscalía llega a mandar información hasta con 24 horas de retraso. Bajo esta premisa, es entendible por qué los ciudadanos de este lado del vado no se toman la molestia de presentar denuncias.