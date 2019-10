Urge Marcelo Ebrard a EUA atajar armas

La contribución más importante que Estados Unidos puede hacer a México es frenar el tráfico de armas y no la entrega de helicópteros y armamento, consideró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

El canciller aseguró que es el tráfico de armas el que determina la capacidad de fuego de los grupos criminales contra las instituciones responsables de la seguridad pública en México, como quedó evidenciado en los hechos registrados en Culiacán, Sinaloa, hace una semana.

"La contribución más importante no es el que a México se le den armas o helicópteros, sino que se frene el tráfico de armas que, acabamos de ver, está tremendo, son armas de altísimo poder. Eso es lo que está planteando México", expuso.

En Palacio Nacional, Ebrard Casaubon afirmó que para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es de alta prioridad la demanda de control de las armas y explosivos que ingresan al país, mucho más importante que la Iniciativa Mérida.

"La Iniciativa Mérida es un programa de asistencia financiera, pero no es el tema; lo que está planteando México hoy, el gobierno del presidente López Obrador, es el control de las armas que vienen a México. Eso es mucho más importante que todo lo que contenga la Iniciativa Mérida", indicó.

Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Jesús Seade Kuri, el diplomático adelantó que la próxima semana el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, dará a conocer el catálogo de armas que ingresan a territorio mexicano procedentes del vecino país del norte.

Además, afirmó, expondrá las medidas que la SSPC está implementando para atender esta problemática, así como los compromisos adquiridos por autoridades de Estados Unidos durante la reunión extraordinaria del Grupo Binacional de Tráfico de Armas, que se realizó el lunes de la semana pasada y en la que participó el embajador norteamericano en México, Christopher Landau.

"Normalmente las reuniones con Estados Unidos son: '¿Qué se hace en México?'; la reunión del lunes [pasado] fue: '¿Qué van a hacer ustedes en Estados Unidos?'. De todas las reuniones de seguridad que he estado es la primera vez que oigo eso", destacó.

Ebrard Casaubon descartó que México inicie un cabildeo entre congresistas de Estados Unidos para lograr la prohibición de armas de asalto. "No creo que podamos y no deberíamos, no nos conviene hacer depender de un cambio en la legislación en otro país la demanda que estamos haciendo".

Sin embargo, anotó: "Tenemos una convención interamericana, que por cierto firmó el presidente [Bill] Clinton, [aunque] no ha sido ratificada por el Congreso de Estados Unidos, sobre el tráfico ilícito de armas y explosivos. Entonces, de lo que se trata aquí es de impedir el tráfico ilícito".